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Хамбо лама Аюшеев: есть уверенность, что мы победим в СВО

Хамбо лама Аюшеев: есть уверенность, что мы победим в СВО - РИА Новости, 28.04.2025

Хамбо лама Аюшеев: есть уверенность, что мы победим в СВО

Лама Дамба Аюшеев 30 лет назад возглавил Центральное духовное управление буддистов РФ, впоследствии переименованное в Буддийскую традиционную сангху России. В... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:00:00+03:00

2025-04-28T14:00:00+03:00

2025-04-28T14:30:00+03:00

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Лама Дамба Аюшеев 30 лет назад возглавил Центральное духовное управление буддистов РФ, впоследствии переименованное в Буддийскую традиционную сангху России. В интервью РИА Новости Хамбо лама рассказал о возрождении дацанов, о феномене нетленного ламы Этигэлова, о том, как буддизм помогает сократить отток населения, и о том, что может делать каждый, чтобы быстрее достичь мира в украинском конфликте.– Какие цели в своей жизни вы считаете главными и почему?– Главная моя цель, как буддиста, как человека, – это помогать людям. Чем большему числу людей ты поможешь, тем больше будет пользы для тебя. Но, в первую очередь, надо стараться помогать тем людям, которые помогут в дальнейшем другим. Например, проект "Социальная отара", который мы запустили в 2014 году. Поддержал его президент Владимир Владимирович Путин, который во время визита в 2013 году поручил выделить средства для этого проекта. Люди каждый год передают по двести ягнят другим людям. А если они две тысячи овец раздали другим людям? Это скольким они помогли, да? Вот это радость. То, что ты помогаешь одному человеку, а он, в свою очередь, помогает другим. Как бы ни было плохо, надо всегда помогать людям.– Как вы пришли к служению Хамбо ламы? Менялась ли как-то мотивация за прошедшие 30 лет?– Когда в 1995 году меня выбрали Хамбо ламой, это было, конечно, сложное время. Мы только возрождали наш буддизм. Тогда в составе Центрального духовного управления было только два дацана – Иволгинский и Агинский, открытые в 1945 году. И в 1995 году мы начали возрождать исторические дацаны. Согласно нашей традиции, они вошли под руководство Пандито Хамбо ламы. Это, я считаю, мое самое большое достижение, что из 47 исторических дацанов большинство мы возродили. Также мы построили дацаны в таких крупных городах, как Улан-Удэ, Чита, Иркутск, Якутск, возродили Санкт-Петербургский дацан. Мотивация была и есть всегда, без мотивации и без идеи никак нельзя. Чтобы за 30 лет сохранить интерес к жизни, интерес к своей деятельности, для этого нужна мотивация. Каждый год должна быть своя идея. В начале года я обязательно планирую его. Когда к нам пришел Пандито Хамба лама Даши Доржи Этигэлов, первое, что он нам подсказал, – было определить места рождения всех Пандито Хамбо лам. И мы нашли 21 место, где обрели человеческое тело Пандито Хамбо ламы прошлого. Мы возвели в этих местностях ступы просветления. Теперь мы восстановили эти исторические факты, знаем, где они жили, в каком дацане служили, знаем их биографии.– Как изменилась за 30 лет вашими усилиями и по вашим наблюдениям буддийская община (сангха) Бурятии и России в целом?– За 30 лет моего служения мы восстановили большинство исторических дацанов, подготовили кадры. Сегодня наши хувараки (послушники, ученики лам) получают лучшее образование. И мы гордимся, что мы сегодня в тренде. Все наши хувараки достойно обучаются и тем самым доказывают, что мы преуспеваем в познании буддийской философии, в познании буддийской тантры, в познании буддийской медицины, астрологии, искусства, зодчества. За 30 лет все эти направления мы полностью восстановили и идем дальше. Этим я горжусь.– Как конкретно получают учения от ламы Этигэлова? Можно ли общаться с ним, просить его ответов на конкретные вопросы? Есть ли среди его учений пророчества?– Двадцать три года прошло, как мы обрели Пандито Хамбо ламу Даши Доржи Этигэлова. И до сих пор мы не можем выйти с ним на прямой диалог. Конечно, его хранитель Доржиев Бимба лама получает от него каждый день учения, суть которых в том, как человек должен достигать просветления, сострадания, помогать людям и так далее. Но мне бы хотелось, чтобы я задал, например, вопрос, а Хамбо лама Этигэлов на него ответил. Выйти с ним на прямой контакт – это моя большая мечта. Я буду делать все возможное для этого. В этом, можно сказать, заключается мой смысл служения. Если честно, какой я Пандито Хамбо лама при живом Пандито Хамбо ламе Этигэлове? Я просто помощник у него, секретарь.Наш Иволгинский дацан – уникальный. Это единственный дацан, у которого есть два ангела-хранителя – Жамсаран (один из самых могущественных охранителей буддийской веры – ред.) и Лхамо (одна из основных защитниц веры и учения – ред.), единственный дацан, где два Согчен дугана (главных храма, старый был построен в 1976 году, новый – в сентябре 2024 года – ред.), единственный дацан, где два памятника двум великим людям – Пандито Хамбо Ламе Дамба Даржа Заяеву (первый Пандито Хамбо Лама – ред.) и императрице Екатерине Великой. И в Иволгинском дацане двое Хамбо Лам. У нас всего по два, как две головы на российском гербе– Как сангха и вы лично помогаете фронту, поддерживаете бойцов СВО, беженцев и нуждающихся? Что считаете самым важным в благотворительной и социальной деятельности сангхи?– По поводу СВО – уверенность есть, что мы победим. И сегодня много желающих, кто, несмотря ни на что, уходит воевать. Как бы там ни говорили, дело не в деньгах, ведь это жизнь человека. Наша помощь СВО заключается в том, что мы помогаем волонтерам, которые шьют защиту, собирают средства и так далее. Но самое главное, мы благословляем наших бойцов, проводим специальные службы, чтобы они были живы и здоровы, чтобы все вернулись домой. Во всех дацанах традиционной Сангхи России такие службы не прекращаются ни на один день. Наше дело – духовная, нравственная, психологическая поддержка. Главное, чтобы наши бойцы знали, что у них есть тыл, защита. Это огромная помощь. Также на СВО у нас служат четыре-пять лам, ставшие военными капелланами.– Каковы сегодня главные проблемы и надежды российских буддистов?– Главная проблема – это потеря традиций, родовых связей, традиционные устои нарушены. Каждое наше село потеряло 60-70% населения. Население, которое там осталось, – это золотой фонд, 30-40%. И благодаря вот этому золотому фонду, в будущем мы будем возрождать свое сельское хозяйство, базу для верующих. Но люди, которые выехали за пределы республики, к сожалению, уже потеряны для нее.– Что нужно с буддийской точки зрения для установления скорейшего мира между Россией, Украиной, Европой, США?– Это вопрос к дипломатам. Дипломаты должны договариваться. Я думаю, что в лице Сергея Викторовича Лаврова мы имеем очень опытного министра, который радеет за Россию, стремится установить прочный мир. Для меня это неразделимые вещи – помогать президенту и нашим верующим, прикрывать их тыл, нести ответственность за их будущее. Главное, чтобы они почувствовали, что мы надежный тыл, надежная духовная защита. Тогда будет мир.– Чем для буддистов из других стран может быть интересен российский буддизм?– Российский буддизм интересен буддистам из других стран феноменом Пандито Хамбо ламы Этигэлова. Им интересен наш великий учитель. Для них встреча с ним – это откровение. И я был бы рад, если День прихода Хамбо ламы Этигэлова (четвертые лунные сутки второго осеннего месяца) в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае сделали выходным праздничным днем. Ведь это исторический момент, очень важная и знаменательная дата.– Расскажите о своих планах.– Все социальные проекты, которые мы начинали, работают. И думаю, будут дальше работать. Надо их продолжать, дальше работу вести. Особенно проект "Социальная отара" вызывает у людей большой интерес. Он дает возможность людям почувствовать себя нужными, богатыми на родине. Мы, скотоводы, всегда были с овцами. Они дают чабану все. Поэтому эту традицию мы ни в коем случае не должны терять, а только поддерживать. Жизнь в сельской местности должна стать лучше, чем в городе. Хотим мы возродить, сохранить свои села? Вариант только один – разводить те аборигенные породы скота, которые у нас были раньше. Самый большой план для меня – это радовать Пандито Хамбо ламу Этигэлова. Потому что самая большая польза, которую ученик может принести учителю, – это радовать его. Если я сумею, если мы сумеем порадовать Пандито Хамбо ламу Этигэлова, значит у нас будет все отлично. Все места, связанные с Пандито Хамбо ламой, где он находился, где жил, приходил, указывал, все эти места мы определили, возродили храмы. Осталось теперь заниматься внутренним убранством.

https://ria.ru/20240814/buddizm-1966088654.html

https://ria.ru/20240814/lama-1966121872.html

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россия, улан-удэ, буддизм, сво, религия, интервью