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"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura - РИА Новости, 28.04.2025
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15:41 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/avtovaz-2013858853.html
"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura
"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura - РИА Новости, 28.04.2025
"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:41:00+03:00
2025-04-28T15:41:00+03:00
экономика
москва
россия
денис мантуров
автоваз
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura, передает корреспондент РИА Новости. Машина представлена на выставке "ЭлектроТранс 2025" в Москве. В ноябре прошлого года опытную версию Aura с электродвигателем представили первому вице-премьеру правительства России Денису Мантурову. "Пока выставочный экземпляр, пытаемся ее до ума довести… Их две машины, сейчас еще собираем три", - рассказал РИА Новости представитель "АвтоВАЗа". В сентябре 2024 года компания запустила серийное производство модели e-Largus с электродвигателем. Планируемые сроки начала серийного производства e-Aura компания пока не раскрывает. В пресс-службе "АвтоВАЗа" уточнили, что машина оснащена синхронным трехфазным электродвигателем на постоянных магнитах, максимальная мощность которого составляет 120 киловатт, или 163 лошадиные силы. Емкость батарей составляет 56 киловатт-часов (запас хода 350 километров). Разгон от нуля до 100 километров в час составляет 8 секунд, максимальная скорость - 150 километров в час. "Lada e-Aura - это концепт, созданный для демонстрации наших возможностей в области электротранспорта и современных технологий. Данный автомобиль представлен на выставке в качестве vision-проекта, призванного показать потенциал развития бренда", - добавили там.
https://ria.ru/20250419/stoimost-2012273144.html
https://ria.ru/20250424/avtovaz-2013243989.html
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экономика, москва, россия, денис мантуров, автоваз, lada vesta
Экономика, Москва, Россия, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura

"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura на выставке в Москве

© РИА НовостиЭлектромобиль Lada e-Aura
Электромобиль Lada e-Aura - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости
Электромобиль Lada e-Aura
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura, передает корреспондент РИА Новости.
Машина представлена на выставке "ЭлектроТранс 2025" в Москве.
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В ноябре прошлого года опытную версию Aura с электродвигателем представили первому вице-премьеру правительства России Денису Мантурову.
"Пока выставочный экземпляр, пытаемся ее до ума довести… Их две машины, сейчас еще собираем три", - рассказал РИА Новости представитель "АвтоВАЗа".
В сентябре 2024 года компания запустила серийное производство модели e-Largus с электродвигателем. Планируемые сроки начала серийного производства e-Aura компания пока не раскрывает.
В пресс-службе "АвтоВАЗа" уточнили, что машина оснащена синхронным трехфазным электродвигателем на постоянных магнитах, максимальная мощность которого составляет 120 киловатт, или 163 лошадиные силы. Емкость батарей составляет 56 киловатт-часов (запас хода 350 километров). Разгон от нуля до 100 километров в час составляет 8 секунд, максимальная скорость - 150 километров в час.
"Lada e-Aura - это концепт, созданный для демонстрации наших возможностей в области электротранспорта и современных технологий. Данный автомобиль представлен на выставке в качестве vision-проекта, призванного показать потенциал развития бренда", - добавили там.
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