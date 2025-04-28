"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura
"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura на выставке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura, передает корреспондент РИА Новости.
Машина представлена на выставке "ЭлектроТранс 2025" в Москве.
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл цену Lada Iskra
19 апреля, 15:19
В ноябре прошлого года опытную версию Aura с электродвигателем представили первому вице-премьеру правительства России Денису Мантурову.
"Пока выставочный экземпляр, пытаемся ее до ума довести… Их две машины, сейчас еще собираем три", - рассказал РИА Новости представитель "АвтоВАЗа".
В сентябре 2024 года компания запустила серийное производство модели e-Largus с электродвигателем. Планируемые сроки начала серийного производства e-Aura компания пока не раскрывает.
В пресс-службе "АвтоВАЗа" уточнили, что машина оснащена синхронным трехфазным электродвигателем на постоянных магнитах, максимальная мощность которого составляет 120 киловатт, или 163 лошадиные силы. Емкость батарей составляет 56 киловатт-часов (запас хода 350 километров). Разгон от нуля до 100 километров в час составляет 8 секунд, максимальная скорость - 150 километров в час.
"Lada e-Aura - это концепт, созданный для демонстрации наших возможностей в области электротранспорта и современных технологий. Данный автомобиль представлен на выставке в качестве vision-проекта, призванного показать потенциал развития бренда", - добавили там.
"АвтоВАЗ" отзывает почти 50 тысяч автомобилей
24 апреля, 17:06