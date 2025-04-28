https://ria.ru/20250428/avtovaz-2013858853.html

"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura

"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura - РИА Новости, 28.04.2025

"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:41:00+03:00

2025-04-28T15:41:00+03:00

2025-04-28T15:41:00+03:00

экономика

москва

россия

денис мантуров

автоваз

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura, передает корреспондент РИА Новости. Машина представлена на выставке "ЭлектроТранс 2025" в Москве. В ноябре прошлого года опытную версию Aura с электродвигателем представили первому вице-премьеру правительства России Денису Мантурову. "Пока выставочный экземпляр, пытаемся ее до ума довести… Их две машины, сейчас еще собираем три", - рассказал РИА Новости представитель "АвтоВАЗа". В сентябре 2024 года компания запустила серийное производство модели e-Largus с электродвигателем. Планируемые сроки начала серийного производства e-Aura компания пока не раскрывает. В пресс-службе "АвтоВАЗа" уточнили, что машина оснащена синхронным трехфазным электродвигателем на постоянных магнитах, максимальная мощность которого составляет 120 киловатт, или 163 лошадиные силы. Емкость батарей составляет 56 киловатт-часов (запас хода 350 километров). Разгон от нуля до 100 километров в час составляет 8 секунд, максимальная скорость - 150 километров в час. "Lada e-Aura - это концепт, созданный для демонстрации наших возможностей в области электротранспорта и современных технологий. Данный автомобиль представлен на выставке в качестве vision-проекта, призванного показать потенциал развития бренда", - добавили там.

https://ria.ru/20250419/stoimost-2012273144.html

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экономика, москва, россия, денис мантуров, автоваз, lada vesta