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Опрокинувшийся во Владимирской области автобус следовал в Кострому - РИА Новости, 28.04.2025
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06:27 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/avtobus-2013760358.html
Опрокинувшийся во Владимирской области автобус следовал в Кострому
Опрокинувшийся во Владимирской области автобус следовал в Кострому - РИА Новости, 28.04.2025
Опрокинувшийся во Владимирской области автобус следовал в Кострому
Экскурсионный автобус, опрокинувшийся во Владимирской области, следовал из Псковской области в Кострому, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T06:27:00+03:00
2025-04-28T06:27:00+03:00
происшествия
владимирская область
псковская область
александровский район
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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Экскурсионный автобус, опрокинувшийся во Владимирской области, следовал из Псковской области в Кострому, сообщила прокуратура региона. Ранее УМВД по Владимирской области сообщало, что примерно в 2.40 в Александровском районе водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 4.30, за медицинской помощью обратились около 35 человек. Всего в момент происшествия в автобусе находились 55 человек. "Установлено, что сегодня около 2.40 ночи на автодороге М8 "Холмогоры" "Москва-Ярославль" в Александровском районе на границе с Ярославской областью произошел съезд в кювет по ходу движения и опрокидывание экскурсионного автобуса, следовавшего из Псковской области в Кострому", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Владимирской области. Отмечается, что ведомство держит на контроле установление обстоятельств ДТП. Пассажирам оказана необходимая медицинская помощь.
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происшествия, владимирская область, псковская область, александровский район
Происшествия, Владимирская область, Псковская область, Александровский район
Опрокинувшийся во Владимирской области автобус следовал в Кострому

Прокуратура: опрокинувшийся автобус следовал из Псковской области в Кострому

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Экскурсионный автобус, опрокинувшийся во Владимирской области, следовал из Псковской области в Кострому, сообщила прокуратура региона.
Ранее УМВД по Владимирской области сообщало, что примерно в 2.40 в Александровском районе водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 4.30, за медицинской помощью обратились около 35 человек. Всего в момент происшествия в автобусе находились 55 человек.
"Установлено, что сегодня около 2.40 ночи на автодороге М8 "Холмогоры" "Москва-Ярославль" в Александровском районе на границе с Ярославской областью произошел съезд в кювет по ходу движения и опрокидывание экскурсионного автобуса, следовавшего из Псковской области в Кострому", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Владимирской области.
Отмечается, что ведомство держит на контроле установление обстоятельств ДТП. Пассажирам оказана необходимая медицинская помощь.
Автобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Во Владимирской области автобус съехал в кювет, пострадали около 35 человек
05:28
 
ПроисшествияВладимирская областьПсковская областьАлександровский район
 
 
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