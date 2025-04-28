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Во Владимирской области автобус съехал в кювет, пострадали около 35 человек - РИА Новости, 28.04.2025
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05:28 28.04.2025 (обновлено: 07:37 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/avtobus-2013757434.html
Во Владимирской области автобус съехал в кювет, пострадали около 35 человек
Во Владимирской области автобус съехал в кювет, пострадали около 35 человек - РИА Новости, 28.04.2025
Во Владимирской области автобус съехал в кювет, пострадали около 35 человек
Во Владимирской области автобус съехал в кювет и опрокинулся, около 35 человек обратились за медпомощью, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:28:00+03:00
2025-04-28T07:37:00+03:00
происшествия
владимирская область
александровский район
россия
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РЯЗАНЬ, 28 апр — РИА Новости. Во Владимирской области автобус съехал в кювет и опрокинулся, около 35 человек обратились за медпомощью, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по региону.По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник около 2:40 ночи в Александровском районе."По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 4.30 за медицинской помощью обратились около 35 человек", — говорится в заявлении.Отмечается, что всего в момент происшествия в автобусе находились 55 человек.Позднее губернатор Александр Авдеев уточнил, что десяти пострадавшим потребовалась госпитализация, причем одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.
https://ria.ru/20250427/avtobus-2013676203.html
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происшествия, владимирская область, александровский район, россия, дтп
Происшествия, Владимирская область, Александровский район, Россия, ДТП
Во Владимирской области автобус съехал в кювет, пострадали около 35 человек

Около 35 человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом под Владимиром

© Фото : УМВД по Владимирской областиАвтобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области
Автобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : УМВД по Владимирской области
Автобус съехал в кювет и опрокинулся во Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 28 апр — РИА Новости. Во Владимирской области автобус съехал в кювет и опрокинулся, около 35 человек обратились за медпомощью, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник около 2:40 ночи в Александровском районе.
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"По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 4.30 за медицинской помощью обратились около 35 человек", — говорится в заявлении.
Отмечается, что всего в момент происшествия в автобусе находились 55 человек.
Позднее губернатор Александр Авдеев уточнил, что десяти пострадавшим потребовалась госпитализация, причем одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.
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ПроисшествияВладимирская областьАлександровский районРоссияДТП
 
 
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