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Во Владимирской области автобус съехал в кювет, пострадали около 35 человек

Во Владимирской области автобус съехал в кювет, пострадали около 35 человек - РИА Новости, 28.04.2025

Во Владимирской области автобус съехал в кювет, пострадали около 35 человек

Во Владимирской области автобус съехал в кювет и опрокинулся, около 35 человек обратились за медпомощью, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T05:28:00+03:00

2025-04-28T05:28:00+03:00

2025-04-28T07:37:00+03:00

происшествия

владимирская область

александровский район

россия

дтп

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РЯЗАНЬ, 28 апр — РИА Новости. Во Владимирской области автобус съехал в кювет и опрокинулся, около 35 человек обратились за медпомощью, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по региону.По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник около 2:40 ночи в Александровском районе."По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 4.30 за медицинской помощью обратились около 35 человек", — говорится в заявлении.Отмечается, что всего в момент происшествия в автобусе находились 55 человек.Позднее губернатор Александр Авдеев уточнил, что десяти пострадавшим потребовалась госпитализация, причем одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.

https://ria.ru/20250427/avtobus-2013676203.html

https://ria.ru/20250426/dtp-2013590131.html

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происшествия, владимирская область, александровский район, россия, дтп