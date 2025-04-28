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В КНДР заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:53 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/avantyura-2013746093.html
В КНДР заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области
В КНДР заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
В КНДР заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области
Благодаря победе над украинскими войсками в Курской области были сорваны "авантюры" Запада и Киева, стремившихся сломить ход СВО, говорится в письменном... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T01:53:00+03:00
2025-04-28T01:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
киев
вооруженные силы украины
в мире
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Благодаря победе над украинскими войсками в Курской области были сорваны "авантюры" Запада и Киева, стремившихся сломить ход СВО, говорится в письменном заявлении Центральной военной комиссии (ЦВК) КНДР, направленной 27 апреля в партийную газету "Нодон синмун". "Благодаря этой бесценной победе... с почти девятимесячным периодом оккупации Курской области вооруженными силами Украины было покончено, а также были сорваны политические и военные авантюры Западных держав и киевских властей, стремившихся сломить (ход - ред.) специальной военной операции России" , - говорится в заявлении ЦВК. Комиссия передала "самые горячие поздравления" и наилучшие пожелания командирам и солдатам боевых подразделений, принявших участие в операции по освобождению Курской области, "защитивших честь" армии КНДР, чьи бессмертные подвиги стали "золотой страницей" в истории развития отношений между КНДР и Россией. В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20250428/sodruzhestvo-2013745323.html
https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html
курская область
россия
киев
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курская область, россия, киев, вооруженные силы украины, в мире, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, КНДР (Северная Корея)
В КНДР заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области

ЦВК КНДР: благодаря победе в Курской области сорваны авантюры Запада и Киева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Благодаря победе над украинскими войсками в Курской области были сорваны "авантюры" Запада и Киева, стремившихся сломить ход СВО, говорится в письменном заявлении Центральной военной комиссии (ЦВК) КНДР, направленной 27 апреля в партийную газету "Нодон синмун".
"Благодаря этой бесценной победе... с почти девятимесячным периодом оккупации Курской области вооруженными силами Украины было покончено, а также были сорваны политические и военные авантюры Западных держав и киевских властей, стремившихся сломить (ход - ред.) специальной военной операции России" , - говорится в заявлении ЦВК.
Вид Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В КНДР заявили о демонстрации нерушимого боевого содружества с Россией
01:44
Комиссия передала "самые горячие поздравления" и наилучшие пожелания командирам и солдатам боевых подразделений, принявших участие в операции по освобождению Курской области, "защитивших честь" армии КНДР, чьи бессмертные подвиги стали "золотой страницей" в истории развития отношений между КНДР и Россией.
В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области
26 апреля, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКиевВооруженные силы УкраиныВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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