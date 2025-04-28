https://ria.ru/20250428/avantyura-2013746093.html

В КНДР заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области

В КНДР заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025

В КНДР заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области

Благодаря победе над украинскими войсками в Курской области были сорваны "авантюры" Запада и Киева, стремившихся сломить ход СВО, говорится в письменном... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T01:53:00+03:00

2025-04-28T01:53:00+03:00

2025-04-28T01:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

киев

вооруженные силы украины

в мире

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Благодаря победе над украинскими войсками в Курской области были сорваны "авантюры" Запада и Киева, стремившихся сломить ход СВО, говорится в письменном заявлении Центральной военной комиссии (ЦВК) КНДР, направленной 27 апреля в партийную газету "Нодон синмун". "Благодаря этой бесценной победе... с почти девятимесячным периодом оккупации Курской области вооруженными силами Украины было покончено, а также были сорваны политические и военные авантюры Западных держав и киевских властей, стремившихся сломить (ход - ред.) специальной военной операции России" , - говорится в заявлении ЦВК. Комиссия передала "самые горячие поздравления" и наилучшие пожелания командирам и солдатам боевых подразделений, принявших участие в операции по освобождению Курской области, "защитивших честь" армии КНДР, чьи бессмертные подвиги стали "золотой страницей" в истории развития отношений между КНДР и Россией. В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20250428/sodruzhestvo-2013745323.html

https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html

курская область

россия

киев

кндр (северная корея)

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курская область, россия, киев, вооруженные силы украины, в мире, кндр (северная корея)