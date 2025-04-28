https://ria.ru/20250428/avantyura-2013746093.html
В КНДР заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области
В КНДР заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
В КНДР заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области
Благодаря победе над украинскими войсками в Курской области были сорваны "авантюры" Запада и Киева, стремившихся сломить ход СВО, говорится в письменном... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T01:53:00+03:00
2025-04-28T01:53:00+03:00
2025-04-28T01:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
киев
вооруженные силы украины
в мире
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779450_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_2d33fcb3838e1d20e72876a0940dcb84.jpg
СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Благодаря победе над украинскими войсками в Курской области были сорваны "авантюры" Запада и Киева, стремившихся сломить ход СВО, говорится в письменном заявлении Центральной военной комиссии (ЦВК) КНДР, направленной 27 апреля в партийную газету "Нодон синмун". "Благодаря этой бесценной победе... с почти девятимесячным периодом оккупации Курской области вооруженными силами Украины было покончено, а также были сорваны политические и военные авантюры Западных держав и киевских властей, стремившихся сломить (ход - ред.) специальной военной операции России" , - говорится в заявлении ЦВК. Комиссия передала "самые горячие поздравления" и наилучшие пожелания командирам и солдатам боевых подразделений, принявших участие в операции по освобождению Курской области, "защитивших честь" армии КНДР, чьи бессмертные подвиги стали "золотой страницей" в истории развития отношений между КНДР и Россией. В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20250428/sodruzhestvo-2013745323.html
https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html
курская область
россия
киев
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779450_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc3cd87e4e872a090e230b703018cd89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, киев, вооруженные силы украины, в мире, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, КНДР (Северная Корея)
В КНДР заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области
ЦВК КНДР: благодаря победе в Курской области сорваны авантюры Запада и Киева