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Украинские дроны атаковали четыре района Белгородской области - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ataki-2013933697.html
Украинские дроны атаковали четыре района Белгородской области
Украинские дроны атаковали четыре района Белгородской области - РИА Новости, 28.04.2025
Украинские дроны атаковали четыре района Белгородской области
Четыре приграничных района Белгородской области атакованы украинскими беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:38:00+03:00
2025-04-28T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Четыре приграничных района Белгородской области атакованы украинскими беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают атаки на нашу область. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал… Село Репяховка Краснояружского района подверглось атакам дронов — огнём уничтожены 3 частных домовладения. В Грайворонском округе в селе Дорогощь от удара FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект связи — аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. В селе Гора-Подол беспилотник ударил по 2 легковым автомобилям, вследствие чего два транспортных средства уничтожены", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что на участке автодороги Уразово — Троицкое Валуйского округа движущийся автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. В Шебекинском округе село Нежеголь трижды атаковано вражескими дронами. В селе Муром от атак двух беспилотников повреждены кровля, остекление и пристройка частного домовладения и один легковой автомобиль. Он подчеркнул, что не прекращаются атаки дронов и на село Новая Таволжанка. От детонации двух беспилотников посечены 2 автомобиля. Дважды атакован магазин, в результате чего на стоянке повреждены 4 автомобиля и осколками посечено само здание.
https://ria.ru/20250428/alaudinov-2013918850.html
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происшествия, белгородская область, россия, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские дроны атаковали четыре района Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, пострадавших нет

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Четыре приграничных района Белгородской области атакованы украинскими беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ продолжают атаки на нашу область. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал… Село Репяховка Краснояружского района подверглось атакам дронов — огнём уничтожены 3 частных домовладения. В Грайворонском округе в селе Дорогощь от удара FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект связи — аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. В селе Гора-Подол беспилотник ударил по 2 легковым автомобилям, вследствие чего два транспортных средства уничтожены", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Губернатор добавил, что на участке автодороги Уразово — Троицкое Валуйского округа движущийся автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. В Шебекинском округе село Нежеголь трижды атаковано вражескими дронами. В селе Муром от атак двух беспилотников повреждены кровля, остекление и пристройка частного домовладения и один легковой автомобиль.
Он подчеркнул, что не прекращаются атаки дронов и на село Новая Таволжанка. От детонации двух беспилотников посечены 2 автомобиля. Дважды атакован магазин, в результате чего на стоянке повреждены 4 автомобиля и осколками посечено само здание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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