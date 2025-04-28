Украинские дроны атаковали четыре района Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, пострадавших нет
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Четыре приграничных района Белгородской области атакованы украинскими беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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"ВСУ продолжают атаки на нашу область. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал… Село Репяховка Краснояружского района подверглось атакам дронов — огнём уничтожены 3 частных домовладения. В Грайворонском округе в селе Дорогощь от удара FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект связи — аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. В селе Гора-Подол беспилотник ударил по 2 легковым автомобилям, вследствие чего два транспортных средства уничтожены", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на участке автодороги Уразово — Троицкое Валуйского округа движущийся автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. В Шебекинском округе село Нежеголь трижды атаковано вражескими дронами. В селе Муром от атак двух беспилотников повреждены кровля, остекление и пристройка частного домовладения и один легковой автомобиль.
Он подчеркнул, что не прекращаются атаки дронов и на село Новая Таволжанка. От детонации двух беспилотников посечены 2 автомобиля. Дважды атакован магазин, в результате чего на стоянке повреждены 4 автомобиля и осколками посечено само здание.