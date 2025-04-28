https://ria.ru/20250428/armeniya-2013926768.html

Армения не намерена разрывать отношения с Россией, заявил Пашинян

Армения не намерена разрывать отношения с Россией, заявил Пашинян - РИА Новости, 28.04.2025

Армения не намерена разрывать отношения с Россией, заявил Пашинян

Отношения между Арменией и Россией строятся на обоюдных интересах, армянские власти не намерены нагнетать, ухудшать или разрывать отношения с Москвой, заявил в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:00:00+03:00

2025-04-28T20:00:00+03:00

2025-04-28T20:00:00+03:00

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ЕРЕВАН, 28 апр - РИА Новости. Отношения между Арменией и Россией строятся на обоюдных интересах, армянские власти не намерены нагнетать, ухудшать или разрывать отношения с Москвой, заявил в понедельник армянский премьер-министр Никол Пашинян, который находится в Эстонии с визитом. Во время брифинга один из журналистов спросил Пашиняна, готова ли Армения выйти из сферы влияния России. Армянский премьер ответил, что в международных отношениях нужно подбирать слова, и невнимательность к словам испортят любые отношения. "Что касается наших отношений с РФ... Наши отношения основываются и должны основываться на обоюдных интересах. Мы придерживаемся внешней политики сбалансированности и балансирования.", - заявил Пашинян. По его словам, это означает, что армянские власти не представляют и не выстраивают внешнюю политику в одном направлении, пытаются найти "правильные балансы" во внешней политике. Он отметил, что одним из проявления такой политики стало принятие парламентом Армении закона о начале процесса вступления страны в ЕС. "Иногда, в том числе в Армении, появляются комментарии которые неверно отражают реальность. У нас нет намерений нагнетать, разрывать, портить отношения с Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами. Мы хотим урегулировать отношения с региональными странами - Азербайджаном и Турцией, еще больше улучшить отношения с Грузией и Ираном, углублять отношения с ЕС", - завил Пашинян.

https://ria.ru/20250419/oon-2012222022.html

https://ria.ru/20250415/parad-2011371762.html

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в мире, армения, россия, москва, никол пашинян, евросоюз