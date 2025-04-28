https://ria.ru/20250428/apple-2013930328.html

В суд поступили новые протоколы на Apple за пропаганду ЛГБТ*

В суд поступили новые протоколы на Apple за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 28.04.2025

В суд поступили новые протоколы на Apple за пропаганду ЛГБТ*

В Таганский суд Москвы поступило ещё два протокола, составленных на компанию Apple за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ*), сообщили РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:24:00+03:00

2025-04-28T20:24:00+03:00

2025-04-28T20:24:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступило ещё два протокола, составленных на компанию Apple за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ*), сообщили РИА Новости в суде. "Суд 28 апреля зарегистрировал два протокола в отношении Apple Distribution International LTD по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ", - рассказал собеседник агентства. Ранее в суд поступил аналогичный протокол, составленный на зарегистрированную в Ирландии компанию Apple Distribution International LTD, которая открыла представительство Apple в РФ в 2022 году в рамках закона о "приземлении". Его рассмотрение назначено на 19 мая. В этот же день суд рассмотрит протокол на Apple за неудаление запрещенной в РФ информации. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения предусмотрено наказание для юрлиц в виде штрафа до 4 миллионов рублей либо административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250423/shtraf-2012956508.html

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