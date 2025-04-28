https://ria.ru/20250428/alaudinov-2013918850.html
Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ
Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ
В Белгородской области населенные пункты Демидовка и Поповка, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:16:00+03:00
2025-04-28T19:16:00+03:00
2025-04-28T20:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
апти алаудинов
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БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. В Белгородской области населенные пункты Демидовка и Поповка, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов."После того как мы уже освободили Суджу и Суджанскую агломерацию (в Курской области. — Прим. ред.), противник предпринял попытку совершить прорыв на территорию Белгородской области, в два населенных пункта. Это Демидовка и Поповка. Подразделения спецназа "Ахмат" были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта и укрепили те участки на границе, где противник пытается продавиться, прорваться на территорию Российской Федерации", — отметил он.По словам генерал-лейтенанта, бойцы спецназа "Ахмат" за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область. "На данный момент мы можем констатировать, что вся территория Российской Федерации (в Белгородской и Курской областях. — Прим. ред.) полностью находится под контролем. Противник, который заходил на эту территорию, он полностью выбит, уничтожен", — подчеркнул Алаудинов.В субботу начальник Генштаба доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, апти алаудинов, россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Апти Алаудинов, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ
Алаудинов: белгородские Демидовка и Поповка зачищены от пытавшихся зайти ВСУ
БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. В Белгородской области населенные пункты Демидовка и Поповка, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"После того как мы уже освободили Суджу и Суджанскую агломерацию (в Курской области. — Прим. ред.), противник предпринял попытку совершить прорыв на территорию Белгородской области, в два населенных пункта. Это Демидовка и Поповка. Подразделения спецназа "Ахмат" были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта и укрепили те участки на границе, где противник пытается продавиться, прорваться на территорию Российской Федерации", — отметил он.
По словам генерал-лейтенанта, бойцы спецназа "Ахмат" за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область.
«
"На данный момент мы можем констатировать, что вся территория Российской Федерации (в Белгородской и Курской областях. — Прим. ред.) полностью находится под контролем. Противник, который заходил на эту территорию, он полностью выбит, уничтожен", — подчеркнул Алаудинов.
В субботу начальник Генштаба доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ
. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.