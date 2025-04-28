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Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:16 28.04.2025 (обновлено: 20:00 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/alaudinov-2013918850.html
Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ
Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ
В Белгородской области населенные пункты Демидовка и Поповка, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:16:00+03:00
2025-04-28T20:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
апти алаудинов
россия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
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БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. В Белгородской области населенные пункты Демидовка и Поповка, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов."После того как мы уже освободили Суджу и Суджанскую агломерацию (в Курской области. — Прим. ред.), противник предпринял попытку совершить прорыв на территорию Белгородской области, в два населенных пункта. Это Демидовка и Поповка. Подразделения спецназа "Ахмат" были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта и укрепили те участки на границе, где противник пытается продавиться, прорваться на территорию Российской Федерации", — отметил он.По словам генерал-лейтенанта, бойцы спецназа "Ахмат" за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область. &quot;На данный момент мы можем констатировать, что вся территория Российской Федерации (в Белгородской и Курской областях. — Прим. ред.) полностью находится под контролем. Противник, который заходил на эту территорию, он полностью выбит, уничтожен&quot;, — подчеркнул Алаудинов.В субботу начальник Генштаба доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, апти алаудинов, россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Апти Алаудинов, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ

Алаудинов: белгородские Демидовка и Поповка зачищены от пытавшихся зайти ВСУ

© РИА НовостиАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости
Апти Алаудинов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. В Белгородской области населенные пункты Демидовка и Поповка, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"После того как мы уже освободили Суджу и Суджанскую агломерацию (в Курской области. — Прим. ред.), противник предпринял попытку совершить прорыв на территорию Белгородской области, в два населенных пункта. Это Демидовка и Поповка. Подразделения спецназа "Ахмат" были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта и укрепили те участки на границе, где противник пытается продавиться, прорваться на территорию Российской Федерации", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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По словам генерал-лейтенанта, бойцы спецназа "Ахмат" за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область.
«

"На данный момент мы можем констатировать, что вся территория Российской Федерации (в Белгородской и Курской областях. — Прим. ред.) полностью находится под контролем. Противник, который заходил на эту территорию, он полностью выбит, уничтожен", — подчеркнул Алаудинов.

В субботу начальник Генштаба доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныАпти АлаудиновРоссияКурская областьВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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