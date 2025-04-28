https://ria.ru/20250428/alaudinov-2013918850.html

Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ

Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025

Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ

В Белгородской области населенные пункты Демидовка и Поповка, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:16:00+03:00

2025-04-28T19:16:00+03:00

2025-04-28T20:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

апти алаудинов

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

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БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. В Белгородской области населенные пункты Демидовка и Поповка, в которые ранее пытались зайти отдельные группы ВСУ, полностью зачищены, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов."После того как мы уже освободили Суджу и Суджанскую агломерацию (в Курской области. — Прим. ред.), противник предпринял попытку совершить прорыв на территорию Белгородской области, в два населенных пункта. Это Демидовка и Поповка. Подразделения спецназа "Ахмат" были переброшены на этот участок, где мы совместно с другими подразделениями, уничтожив противника, зачистили эти два населенных пункта и укрепили те участки на границе, где противник пытается продавиться, прорваться на территорию Российской Федерации", — отметил он.По словам генерал-лейтенанта, бойцы спецназа "Ахмат" за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область. "На данный момент мы можем констатировать, что вся территория Российской Федерации (в Белгородской и Курской областях. — Прим. ред.) полностью находится под контролем. Противник, который заходил на эту территорию, он полностью выбит, уничтожен", — подчеркнул Алаудинов.В субботу начальник Генштаба доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, апти алаудинов, россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов