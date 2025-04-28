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В Аргентине прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 28.04.2025
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21:52 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/aktsiya-2013940032.html
В Аргентине прошла акция "Сад памяти"
В Аргентине прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 28.04.2025
В Аргентине прошла акция "Сад памяти"
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов и председатель Группы дружбы с Россией в палате депутатов Аргентины Марсела Пагано приняли участие в международной... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:52:00+03:00
2025-04-28T21:52:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 апр - РИА Новости. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов и председатель Группы дружбы с Россией в палате депутатов Аргентины Марсела Пагано приняли участие в международной акции "Сад памяти", передает корреспондент РИА Новости. На территории посольства они посадили берёзу - символ России. "Я думаю, что эта акция носит не только историческое значение, но и отражает важность развития отношений между нашими странами", - сказал Феоктистов РИА Новости. Он также особо отметил участие в акции Пагано. "Она с большим энтузиазмом относится к развитию наших двусторонних отношений, в ее сердце всегда находят отклик любые инициативы, символизирующие важность продвижения российско-аргентинского сотрудничества", - отметил дипломат. Посольство РФ в Аргентине в своем Telegram-канале сообщило, что в рамках акции "Сад памяти" деревья будут высажены также в ряде провинций страны. В этом году Аргентина впервые присоединилась к этому международному проекту.
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в мире, аргентина, россия, дмитрий феоктистов
В мире, Аргентина, Россия, Дмитрий Феоктистов
В Аргентине прошла акция "Сад памяти"

Посол России в Аргентине Феоктистов принял участие в акции "Сад памяти"

© РИА Новости / Игнасио КолоПосол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Игнасио Коло
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 апр - РИА Новости. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов и председатель Группы дружбы с Россией в палате депутатов Аргентины Марсела Пагано приняли участие в международной акции "Сад памяти", передает корреспондент РИА Новости.
На территории посольства они посадили берёзу - символ России.
«
"Я думаю, что эта акция носит не только историческое значение, но и отражает важность развития отношений между нашими странами", - сказал Феоктистов РИА Новости.
Он также особо отметил участие в акции Пагано. "Она с большим энтузиазмом относится к развитию наших двусторонних отношений, в ее сердце всегда находят отклик любые инициативы, символизирующие важность продвижения российско-аргентинского сотрудничества", - отметил дипломат.
Посольство РФ в Аргентине в своем Telegram-канале сообщило, что в рамках акции "Сад памяти" деревья будут высажены также в ряде провинций страны. В этом году Аргентина впервые присоединилась к этому международному проекту.
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В миреАргентинаРоссияДмитрий Феоктистов
 
 
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