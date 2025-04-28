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В Аргентине прошла акция "Сад памяти"
В Аргентине прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 28.04.2025
В Аргентине прошла акция "Сад памяти"
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов и председатель Группы дружбы с Россией в палате депутатов Аргентины Марсела Пагано приняли участие в международной... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:52:00+03:00
2025-04-28T21:52:00+03:00
2025-04-28T21:52:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 апр - РИА Новости. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов и председатель Группы дружбы с Россией в палате депутатов Аргентины Марсела Пагано приняли участие в международной акции "Сад памяти", передает корреспондент РИА Новости. На территории посольства они посадили берёзу - символ России. "Я думаю, что эта акция носит не только историческое значение, но и отражает важность развития отношений между нашими странами", - сказал Феоктистов РИА Новости. Он также особо отметил участие в акции Пагано. "Она с большим энтузиазмом относится к развитию наших двусторонних отношений, в ее сердце всегда находят отклик любые инициативы, символизирующие важность продвижения российско-аргентинского сотрудничества", - отметил дипломат. Посольство РФ в Аргентине в своем Telegram-канале сообщило, что в рамках акции "Сад памяти" деревья будут высажены также в ряде провинций страны. В этом году Аргентина впервые присоединилась к этому международному проекту.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, россия, дмитрий феоктистов
В мире, Аргентина, Россия, Дмитрий Феоктистов
В Аргентине прошла акция "Сад памяти"
Посол России в Аргентине Феоктистов принял участие в акции "Сад памяти"