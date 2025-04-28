https://ria.ru/20250428/aktsiya-2013940032.html

В Аргентине прошла акция "Сад памяти"

В Аргентине прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 28.04.2025

В Аргентине прошла акция "Сад памяти"

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов и председатель Группы дружбы с Россией в палате депутатов Аргентины Марсела Пагано приняли участие в международной... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:52:00+03:00

2025-04-28T21:52:00+03:00

2025-04-28T21:52:00+03:00

в мире

аргентина

россия

дмитрий феоктистов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580951384_0:8:2040:1155_1920x0_80_0_0_503367dd4fc1ce12d760f5d1f504748f.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 апр - РИА Новости. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов и председатель Группы дружбы с Россией в палате депутатов Аргентины Марсела Пагано приняли участие в международной акции "Сад памяти", передает корреспондент РИА Новости. На территории посольства они посадили берёзу - символ России. "Я думаю, что эта акция носит не только историческое значение, но и отражает важность развития отношений между нашими странами", - сказал Феоктистов РИА Новости. Он также особо отметил участие в акции Пагано. "Она с большим энтузиазмом относится к развитию наших двусторонних отношений, в ее сердце всегда находят отклик любые инициативы, символизирующие важность продвижения российско-аргентинского сотрудничества", - отметил дипломат. Посольство РФ в Аргентине в своем Telegram-канале сообщило, что в рамках акции "Сад памяти" деревья будут высажены также в ряде провинций страны. В этом году Аргентина впервые присоединилась к этому международному проекту.

https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html

аргентина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина, россия, дмитрий феоктистов