Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса театра и кино Элеонора Леви - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:49 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/aktrisa-2013795164.html
Умерла актриса театра и кино Элеонора Леви
Умерла актриса театра и кино Элеонора Леви - РИА Новости, 28.04.2025
Умерла актриса театра и кино Элеонора Леви
Актриса Элеонора Леви (Мовилло), сыгравшая эпизодические роли в сериалах "Тайны следствия", "Условный мент" и "Кулагины", а также Фанни Каплан в фильме Сергея... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:49:00+03:00
2025-04-28T11:49:00+03:00
культура
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013794994_0:131:900:637_1920x0_80_0_0_c338b2884ce2e626581d79b593836c20.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Актриса Элеонора Леви (Мовилло), сыгравшая эпизодические роли в сериалах "Тайны следствия", "Условный мент" и "Кулагины", а также Фанни Каплан в фильме Сергея Дебижева "Два капитана 2", умерла в возрасте 58 лет, сообщила ее дочь Ксения Шведова. Дочь актрисы разместила в её профиле ВКонтакте пост, посвященный утрате матери, и в комментариях ответила на принесенные ей соболезнования. Леви родилась 8 июля 1966 года. В 1987 году она окончила театральный факультет Воронежского государственного института искусств по специальности "артист драматического театра и кино" (курс Н.В. Дубинского).
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013794994_0:46:900:721_1920x0_80_0_0_9fbf3c232b476269bdbab1066c7744f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Культура, Россия
Умерла актриса театра и кино Элеонора Леви

Актриса Элеонора Леви, сыгравшая в "Тайнах следствия", умерла в возрасте 58 лет

© Домашний экран, 2019Кадр из сериала "Тайны следствия"
Кадр из сериала Тайны следствия - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Домашний экран, 2019
Кадр из сериала "Тайны следствия". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Актриса Элеонора Леви (Мовилло), сыгравшая эпизодические роли в сериалах "Тайны следствия", "Условный мент" и "Кулагины", а также Фанни Каплан в фильме Сергея Дебижева "Два капитана 2", умерла в возрасте 58 лет, сообщила ее дочь Ксения Шведова.
Дочь актрисы разместила в её профиле ВКонтакте пост, посвященный утрате матери, и в комментариях ответила на принесенные ей соболезнования.
Леви родилась 8 июля 1966 года. В 1987 году она окончила театральный факультет Воронежского государственного института искусств по специальности "артист драматического театра и кино" (курс Н.В. Дубинского).
 
КультураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала