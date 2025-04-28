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Умерла актриса театра и кино Элеонора Леви
Умерла актриса театра и кино Элеонора Леви - РИА Новости, 28.04.2025
Умерла актриса театра и кино Элеонора Леви
Актриса Элеонора Леви (Мовилло), сыгравшая эпизодические роли в сериалах "Тайны следствия", "Условный мент" и "Кулагины", а также Фанни Каплан в фильме Сергея... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:49:00+03:00
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2025-04-28T11:49:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Актриса Элеонора Леви (Мовилло), сыгравшая эпизодические роли в сериалах "Тайны следствия", "Условный мент" и "Кулагины", а также Фанни Каплан в фильме Сергея Дебижева "Два капитана 2", умерла в возрасте 58 лет, сообщила ее дочь Ксения Шведова. Дочь актрисы разместила в её профиле ВКонтакте пост, посвященный утрате матери, и в комментариях ответила на принесенные ей соболезнования. Леви родилась 8 июля 1966 года. В 1987 году она окончила театральный факультет Воронежского государственного института искусств по специальности "артист драматического театра и кино" (курс Н.В. Дубинского).
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россия
Умерла актриса театра и кино Элеонора Леви
Актриса Элеонора Леви, сыгравшая в "Тайнах следствия", умерла в возрасте 58 лет
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Актриса Элеонора Леви (Мовилло), сыгравшая эпизодические роли в сериалах "Тайны следствия", "Условный мент" и "Кулагины", а также Фанни Каплан в фильме Сергея Дебижева "Два капитана 2", умерла в возрасте 58 лет, сообщила ее дочь Ксения Шведова.
Дочь актрисы разместила в её профиле ВКонтакте пост, посвященный утрате матери, и в комментариях ответила на принесенные ей соболезнования.
Леви родилась 8 июля 1966 года. В 1987 году она окончила театральный факультет Воронежского государственного института искусств по специальности "артист драматического театра и кино" (курс Н.В. Дубинского).