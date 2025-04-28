Украинский актер призвал бить детей за использование русского языка
Украинский актер Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка
© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка, чтобы они забыли его "на веки вечные", его слова приводит украинское издание "Страна.ua".
"Берешь прут. И (бьешь. — Прим. ред.) прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык. <…> Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", — заявил он.
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Издание при этом напомнило, что украинская конституция гарантирует свободное использование и развитие русского языка.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как другие нацменьшинства получили серьезные поблажки.
Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство в республике подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.