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Украинский актер призвал бить детей за использование русского языка - РИА Новости, 28.04.2025
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19:43 28.04.2025 (обновлено: 20:08 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/akter-2013923847.html
Украинский актер призвал бить детей за использование русского языка
Украинский актер призвал бить детей за использование русского языка - РИА Новости, 28.04.2025
Украинский актер призвал бить детей за использование русского языка
Украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка, чтобы они забыли его "на веки вечные", его... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:43:00+03:00
2025-04-28T20:08:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка, чтобы они забыли его "на веки вечные", его слова приводит украинское издание "Страна.ua"."Берешь прут. И (бьешь. — Прим. ред.) прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык. &lt;…&gt; Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", — заявил он.Издание при этом напомнило, что украинская конституция гарантирует свободное использование и развитие русского языка. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как другие нацменьшинства получили серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство в республике подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
https://rsport.ria.ru/20250419/kommentator-2012239308.html
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
Украинский актер призвал бить детей за использование русского языка

Украинский актер Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка, чтобы они забыли его "на веки вечные", его слова приводит украинское издание "Страна.ua".
"Берешь прут. И (бьешь. — Прим. ред.) прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык. <…> Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", — заявил он.
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Издание при этом напомнило, что украинская конституция гарантирует свободное использование и развитие русского языка.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как другие нацменьшинства получили серьезные поблажки.
Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство в республике подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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