https://ria.ru/20250428/akhmat-2013920299.html

Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области

Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области - РИА Новости, 28.04.2025

Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области

Бойцы спецназа "Ахмат" за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:24:00+03:00

2025-04-28T19:24:00+03:00

2025-04-28T19:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

апти алаудинов

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов "Хочу отметить, что в ближайшие два дня мы выявили несколько групп противника, которые оказались на территории Российской Федерации (в Белгородской области - ред.). Все они уничтожены", - сообщил Алаудинов.

https://ria.ru/20250428/alaudinov-2013918850.html

белгородская область

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)