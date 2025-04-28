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Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/akhmat-2013920299.html
Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области
Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области - РИА Новости, 28.04.2025
Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области
Бойцы спецназа "Ахмат" за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:24:00+03:00
2025-04-28T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов "Хочу отметить, что в ближайшие два дня мы выявили несколько групп противника, которые оказались на территории Российской Федерации (в Белгородской области - ред.). Все они уничтожены", - сообщил Алаудинов.
https://ria.ru/20250428/alaudinov-2013918850.html
белгородская область
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белгородская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области

"Ахмат" уничтожил несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат"
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов
"Хочу отметить, что в ближайшие два дня мы выявили несколько групп противника, которые оказались на территории Российской Федерации (в Белгородской области - ред.). Все они уничтожены", - сообщил Алаудинов.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Алаудинов заявил о зачистке белгородских сел Демидовка и Поповка от ВСУ
Вчера, 19:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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