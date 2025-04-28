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Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области
Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области - РИА Новости, 28.04.2025
Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области
Бойцы спецназа "Ахмат" за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:24:00+03:00
2025-04-28T19:24:00+03:00
2025-04-28T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" за последние два дня уничтожили несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов "Хочу отметить, что в ближайшие два дня мы выявили несколько групп противника, которые оказались на территории Российской Федерации (в Белгородской области - ред.). Все они уничтожены", - сообщил Алаудинов.
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белгородская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Алаудинов рассказал о работе бойцов "Ахмата" в Белгородской области
"Ахмат" уничтожил несколько групп ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область