https://ria.ru/20250428/ai-2013860648.html

Trans AI 2025: ИИ – помощник и союзник, но решение остается за человеком

Trans AI 2025: ИИ – помощник и союзник, но решение остается за человеком - РИА Новости, 28.04.2025

Trans AI 2025: ИИ – помощник и союзник, но решение остается за человеком

Искусственный интеллект стремительно приходит в транспортную отрасль, где становится незаменимым помощником человека. О том, какие возможности дает ИИ и какие... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:11:00+03:00

2025-04-28T16:11:00+03:00

2025-04-28T17:07:00+03:00

технологии

ржд

искусственный интеллект (ии)

транспорт

наука

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Искусственный интеллект стремительно приходит в транспортную отрасль, где становится незаменимым помощником человека. О том, какие возможности дает ИИ и какие риски несет его неконтролируемое развитие, говорили участники ежегодной научно-практической конференции "Искусственный интеллект в транспортной отрасли – TRANS AI 2025", организованной концерном "Телематика"."Сегодня искусственный интеллект активно внедряется во все сферы транспорта: работают беспилотные грузовики, развивается автономное судовождение, в Москве курсирует беспилотный поезд. Машинные алгоритмы в авиации помогают формировать расписание рейсов, прогнозировать спрос на билеты, интеллектуальные системы управляют автомобильными потоками. ИИ усиливает человеческий потенциал, делает транспортный комплекс еще более эффективным и безопасным. Это улучшает качество жизни россиян, способствует росту экономики нашей страны", – сказал в приветственном видеообращении к участникам конференции министр транспорта Роман Старовойт.Союзник или врагЦентральным событием мероприятия стала пленарная сессия, где спикеры обсудили этические проблемы, связанные с бурным развитием искусственного интеллекта. Принесет ли ИИ больше пользы и вреда человечеству: эксперты оценили возможные изменения на рынке труда, последствия применения ИИ антисоциальными элементами, ошибки и непредсказуемость систем. В связи с этим многие участники дискуссии говорили о необходимости создания четких правил и регулирования данной сферы."Технологии искусственного интеллекта развиваются с такой скоростью, что даже те, кто непосредственно участвует не всегда успевают за этим темпом. И мы собрали здесь ведущих экспертов, практиков и теоретиков, энтузиастов и философов прогресса, чтобы обменяться опытом и немного заглянуть вперед", – сказал, открывая дискуссию, генеральный директор концерна "Телематика" Алексей Нащекин.Он сравнил развитие искусственного интеллекта с ядерной физикой, которую можно использовать не только в мирных целях. "Сам по себе ИИ в текущем состоянии не имеет ни морали, ни нравственности. Это просто софт, который пока является лишь инструментом в руках человека, который может делать с ним что угодно", – отметил Нащекин.Он добавил, что в более отдаленной перспективе с развитием механизмов самообучения можно будет задать тот или иной вектор эволюции, обучив ИИ любви или ненависти. "Поэтому нужно уделять максимальное внимание безопасности: кибербезопасности, этической и технологической безопасности", – заключил глава "Телематики".Генеральный директор АО "НИИАС" Александр Долгий обратил внимание на проблему ухода ряда рутинных профессий на фоне роботизации и развития ИИ. Впрочем, такое всегда происходило по мере развития цивилизации, отметил он."Мы не скучаем по ушедшим профессиям, есть масса примеров, когда с помощью повышения квалификации люди переходили на новый уровень. Например, сегодня оператор-машинист уже может удаленно управлять пятью локомотивами, приобретая дополнительные навыки. Происходит своеобразная эволюция, и это естественный процесс, которого не надо бояться", – сказал эксперт.Профессор РАН, генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец предположил, что по самому пессимистичному прогнозу через 10 лет появится сильный ИИ, который будет решать задачи инженера-конструктора, транспортника лучше, чем любой текущий специалист, и к этому надо готовиться заранее."Человек будет работать еще долго, профессии скорее трансформируются, но не будут уходить. Никто не хочет принимать решения по замене персонала на ИИ, но не стоит боятся принимать решения по использованию ИИ там, где это уместно. В мире сейчас дефицит учителей и нейросети могут выполнять эту роль там, где не хватает людей", – отметил Оселедец.Архитектор саморазвивающегося ИИ, старший научный консультант в DeepMind Джефф Клун затронул две другие технологии, которые часто рассматривают как дополнение или альтернативу для ИИ, подчеркнув, что искусственный интеллект продолжит развиваться экспоненциальным образом и опередит в этом отношении робототехнику и нейроинтерфейсы. Когда системы "общего" ИИ выйдут на сверхчеловеческий уровень интеллекта, их мощь, в свою очередь, привлечет инвестиции и поможет нам создать и человекоподобных роботов, и разработать безопасные и удобные нейроинтерфейсы". Также он добавил: "Сейчас примерно каждый десятый эксперт считает, что уже в 2027 году будет созданы первые системы ИИ, сопоставимые с человеком по уровню когнитивных способностей".ИИ на транспорте. Сегодня и завтраВ ходе конференции эксперты обсудили применение ИИ на дорогах, в концепции "умных" дорог и автомобилей.Тему развитии автономного транспорта и умной дороги развил заместитель генерального директора - директор по разработке ООО "ЭвоКарго" Дмитрий Куликов. Он выделил две ключевые траектории эволюции автономного транспорта. Первая – это создание "умных" автомобилей на обычной дороге, вторая – предполагает строительство "умных" дорог, которые будут управлять "глупыми" машинами."В первом варианте развития, автомобиль будет настолько "умным", что ему не будут нужны дополнительные инструменты и внешняя инфраструктура. Альтернативный подход подразумевает, что сама инфраструктура насыщена сенсорами и средствами связи, поэтому "видит" весь трафик и управляет машинами. Разумнее двигаться к синтезу этих подходов: транспорт стремительно умнеет, а дороги постепенно обретают цифровую инфраструктуру. В результате система получает двойной уровень безопасности, где умный автомобиль и умное окружение дополняют друг друга".Успешными кейсами внедрения ИИ в транспортные и логистические системы поделились технологические лидеры отрасли в ходе форсайт-сессии, а также поговорили про будущее нейросетей в этих сферах.Генеральный директор ООО "СофтТелематика" Дмитрий Казаринов выделил восемь основных блоков использования искусственного интеллекта в транспортной логистике, куда сегодня вкладываются огромные средства по всему миру:По оценке эксперта, благодаря внедрению ИИ к 2034 году скорость доставки грузов вырастет вдвое, а стоимость перевозок снизится на 35%.Директор департамента информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем ГК "Автодор" Игорь Антропов рассказал о применении технологий искусственного интеллекта на платных дорогах. В настоящее время не только Также ИИ сегодня помогает распознавать номера транспортных средств, но его главной задачей является обеспечение безопасности движения, чему помогает выявление инцидентов на видеокамерах для более быстрого реагирования экстренных служб. А иммерсивные технологии с элементами ИИ применяются при предварительном проектировании дорог, планировании маршрутов общественного транспорта и расположения заправок. Это делается перед началом строительства и тем самым помогает избежать ошибок и незапланированных издержек.Глава "НИИАС" Александр Долгий рассказал про цифровую трансформацию РЖД, где многочисленные информационные системы оперируют огромнейшими массивами данных, анализ которых уже физически недоступен даже для больших групп людей. И здесь на помощь приходят системы поддержки принятия решений на основе ИИ.Тему ИИ-решений для железнодорожной отрасли развил генеральный директор ООО "ТрансСофтТелематика" Кирилл Андреев, выделивший три главных направления деятельности: умная инфраструктура, умная беспилотная тяга и цифровая железнодорожная станция. Работы по этим направлениям уже реализуются, и следующим шагом будет масштабная роботизация.В более отдаленном будущем (10-25 лет) может быть реализована концепция Swarm Trains (Роевых поездов). Многофункциональные вагонные платформы, оснащенные двигательной установкой и системой обмена данными с другими вагонами, будут децентрализовано перемещаться, присоединяясь к рою и самостоятельно отцепляясь в нужном месте. Этот путь обеспечения автономной логистики обеспечит гибкость и эффективность перевозок, уменьшив до минимума порожние пробеги, уверен эксперт.Генеральный директор ООО "Р-Телематика" Евгений Дудоров ознакомил с проектами применения роботов с элементами ИИ на железнодорожном транспорте. Так, робот-расцепщик выполняет расцепку вагонов, робот-диагност выполняет функции обходчика, проверяя элементы состава. В свою очередь, робот-экипировщик занимается заправкой локомотивов и наполнением цистерн, что особенно важно при загрузке вредных и ядовитых для людей веществ.Научный трекНаучный трек конференции собрал представителей ведущих исследовательских центров, которые поделились прогнозами на будущее и представили новейшие технологические достижения ИИ, способные преобразовать нашу жизнь.Так, директор центра интеллектуальных систем "НАМИ" Владимир Евграфов рассказал о проектировании беспилотного транспорта с использованием ИИ, отметив, что прорыв в этом направлении начался в 2023 году."Основным потребителем технологий ИИ на пилотируемом транспорте является система технического зрения, а также автоматическое управление. Сегодня у наших прототипов "под капотом" видеокамеры, лидары, инерциальная навигационная система, радары, а также оборудование для расчетов и коммуникаций. Системы распознают и сегментируют дорожную обстановку – автомобили, пешеходы, знаки, светофоры, разметку. Лидары с применением ИИ позволяют локализовать автомобиль и определить препятствия вокруг него", – рассказал специалист.Он добавил, что сегодняшние возможности по обработке данных позволяют пилотируемым авто безопасно двигаться на скорости 50 километров в час, что достаточно для городского потока. В настоящее время решается проблема размещения вычислительных мощностей в самом автомобиле. Также ИИ применяется в системах определения траекторий движения, что позволяет делать их более плавными – машина становится более понятной и предсказуемой для человека.В свою очередь, профессор Сколтех, руководитель Лаборатории интеллектуальной космической робототехники Дмитрий Тетерюков рассказал о разрабатываемой им концепции "Автономность 6.0", когда генеративный искусственный интеллект берет под управление сразу рой роботов. Такие возможности позволяют генеративному ИИ управлять беспилотным транспортом, в том числе дронами.Директор по прикладным исследованиям и разработкам Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ Денис Деркач говорил о трендах развития прикладного ИИ на предприятиях. Предиктивная аналитика, контроль качества, автоматизация различных процессов, цифровые двойники – вот только часть из того, что может ИИ в промышленности. При этом, по словам эксперта, внедрение даже простой модели дает предприятию существенные преимущества и повышает доход.В свою очередь, профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО Елена Зиновьева сообщила о проводимых на базе вуза исследованиях в области сопряжения человеческого мозга и компьютера. Она отметила, что такие технологии имеют большую перспективу, в том числе для применения в процессах международных отношений. Дополнительные возможности дают нейроинтерфейсы, считывающие с помощью ЭЭГ сигналы мозга для последующей обработки и анализа с точки зрения реакций человека на ту или иную информацию. В перспективе ученый видит развитие нейроморфных моделей искусственного интеллекта.ИИ и кибербезЗаключил конференцию трек, посвященный информационной безопасности. Руководитель департамента ИТ и кибербезопасности ICL "Системные технологии" Оскар Гадыльшин, генеральный директор Trust Technologies Евгений Новиков и другие эксперты рассказали, как использованию технологий ИИ и машинное обучение помогают защититься от нарастающих киберугроз.Так, по словам Оскара Гадыльшина, искусственный интеллект успешно помогает детектировать используемые хакерами тактики и техники. Также ИИ обнаруживает поведенческие аномалии, нетипичные явления в сетевом трафике, занимается мониторингом и классификацией уязвимостей."Количество событий, которое генерируется ИТ-системами, огромно, и с помощью ИИ центры мониторинга анализируют эти события, выявляя инциденты, на которые уже должен обратить внимание человек", – поясняет специалист.В свою очередь, Евгений Новиков указал новое направление использования искусственного интеллекта в ИБ – это пентесты, когда обученная на примерах хакерских тактик модель выполняет роль "белых хакеров", пытаясь взломать свои системы для последующей их доработки.Важной задачей ИБ является защита данных, для чего их нужно классифицировать: где персональные данные, где конфиденциальные, где просто чувствительная информация. При огромных массивах данных это становится крайне сложной задачей, которую однако можно существенно облегчить с помощью ИИ, указали эксперты.

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https://ria.ru/20250410/ii-2010337529.html

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https://ria.ru/20241211/putin-1988665820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ржд, искусственный интеллект (ии), транспорт