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В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования - РИА Новости, 28.04.2025
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23:57 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/aeroport-2013951741.html
В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования
В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования - РИА Новости, 28.04.2025
В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования
Международный аэропорт города Ньюарк в американском штате Нью-Джерси сообщил о задержках рейсов ввиду некоего сбоя оборудования. РИА Новости, 28.04.2025
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НЬЮ-ЙОРК, 28 апр - РИА Новости. Международный аэропорт города Ньюарк в американском штате Нью-Джерси сообщил о задержках рейсов ввиду некоего сбоя оборудования. "Из-за сбоя в работе оборудования FAA (управления гражданской авиации США - ред.) прибытие и вылеты в EWR (аэропорт города Ньюарк – ред.) задерживаются", - говорится в публикации на сайте авиагавани. Аэропорт обслуживает один из самых загруженных городов США Нью-Йорк и штат Нью-Джерси.
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в мире, ньюарк, нью-джерси, сша, faa
В мире, Ньюарк, Нью-Джерси, США, FAA
В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования

Аэропорт города Ньюарк в США сообщил о задержке рейсов из-за сбоя оборудования

© AP Photo / Julio CortezВ международном аэропорту Ньюарк, США
В международном аэропорту Ньюарк, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Julio Cortez
В международном аэропорту Ньюарк, США. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 28 апр - РИА Новости. Международный аэропорт города Ньюарк в американском штате Нью-Джерси сообщил о задержках рейсов ввиду некоего сбоя оборудования.
«
"Из-за сбоя в работе оборудования FAA (управления гражданской авиации США - ред.) прибытие и вылеты в EWR (аэропорт города Ньюарк – ред.) задерживаются", - говорится в публикации на сайте авиагавани.
Аэропорт обслуживает один из самых загруженных городов США Нью-Йорк и штат Нью-Джерси.
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