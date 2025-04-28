https://ria.ru/20250428/aeroport-2013951741.html
В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования
В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования - РИА Новости, 28.04.2025
В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования
Международный аэропорт города Ньюарк в американском штате Нью-Джерси сообщил о задержках рейсов ввиду некоего сбоя оборудования. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:57:00+03:00
2025-04-28T23:57:00+03:00
2025-04-28T23:57:00+03:00
в мире
ньюарк
нью-джерси
сша
faa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151256/27/1512562733_0:0:5040:2836_1920x0_80_0_0_b4cf368ef395bdb7c0b660cb71014ece.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 28 апр - РИА Новости. Международный аэропорт города Ньюарк в американском штате Нью-Джерси сообщил о задержках рейсов ввиду некоего сбоя оборудования. "Из-за сбоя в работе оборудования FAA (управления гражданской авиации США - ред.) прибытие и вылеты в EWR (аэропорт города Ньюарк – ред.) задерживаются", - говорится в публикации на сайте авиагавани. Аэропорт обслуживает один из самых загруженных городов США Нью-Йорк и штат Нью-Джерси.
https://ria.ru/20250219/arizona-2000411409.html
ньюарк
нью-джерси
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151256/27/1512562733_272:0:5040:3576_1920x0_80_0_0_9d884fccc6de91fe698144ded32a9463.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ньюарк, нью-джерси, сша, faa
В мире, Ньюарк, Нью-Джерси, США, FAA
В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования
Аэропорт города Ньюарк в США сообщил о задержке рейсов из-за сбоя оборудования