https://ria.ru/20250428/aeroport-2013951741.html

В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования

В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования - РИА Новости, 28.04.2025

В аэропорту Ньюарка задерживают рейсы из-за сбоя оборудования

Международный аэропорт города Ньюарк в американском штате Нью-Джерси сообщил о задержках рейсов ввиду некоего сбоя оборудования. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:57:00+03:00

2025-04-28T23:57:00+03:00

2025-04-28T23:57:00+03:00

в мире

ньюарк

нью-джерси

сша

faa

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151256/27/1512562733_0:0:5040:2836_1920x0_80_0_0_b4cf368ef395bdb7c0b660cb71014ece.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 28 апр - РИА Новости. Международный аэропорт города Ньюарк в американском штате Нью-Джерси сообщил о задержках рейсов ввиду некоего сбоя оборудования. "Из-за сбоя в работе оборудования FAA (управления гражданской авиации США - ред.) прибытие и вылеты в EWR (аэропорт города Ньюарк – ред.) задерживаются", - говорится в публикации на сайте авиагавани. Аэропорт обслуживает один из самых загруженных городов США Нью-Йорк и штат Нью-Джерси.

https://ria.ru/20250219/arizona-2000411409.html

ньюарк

нью-джерси

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ньюарк, нью-джерси, сша, faa