https://ria.ru/20250428/aeroport-2013788135.html

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 28.04.2025

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.04.2025

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нижний новгород

ярославль

туношна

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация."В аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250428/pulkovo-2013763810.html

нижний новгород

ярославль

туношна

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нижний новгород, ярославль, туношна, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)