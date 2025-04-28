https://ria.ru/20250428/aeroport-2013788135.html
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 28.04.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:15:00+03:00
2025-04-28T11:15:00+03:00
2025-04-28T11:17:00+03:00
нижний новгород
ярославль
туношна
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация."В аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250428/pulkovo-2013763810.html
нижний новгород
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нижний новгород, ярославль, туношна, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижний Новгород, Ярославль, Туношна, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли временные ограничения