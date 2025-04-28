https://ria.ru/20250428/aeroport-2013785552.html
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.04.2025
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 10.26 мск в ярославском аэропорту "Туношна", сообщает Росавиация. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:02:00+03:00
2025-04-28T11:02:00+03:00
2025-04-28T11:23:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
ярославль
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 10.26 мск в ярославском аэропорту "Туношна", сообщает Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов – в 10.26 мск – введены также в ярославском аэропорту "Туношна" (код ИКАО: UUDL)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
https://ria.ru/20250427/ani-2013674473.html
ярославль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, ярославль
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Ярославль
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов