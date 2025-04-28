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В ярославском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.04.2025
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11:02 28.04.2025 (обновлено: 11:23 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/aeroport-2013785552.html
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.04.2025
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 10.26 мск в ярославском аэропорту "Туношна", сообщает Росавиация. РИА Новости, 28.04.2025
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2025-04-28T11:23:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
ярославль
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 10.26 мск в ярославском аэропорту "Туношна", сообщает Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов – в 10.26 мск – введены также в ярославском аэропорту "Туношна" (код ИКАО: UUDL)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
https://ria.ru/20250427/ani-2013674473.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, ярославль
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Ярославль
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт Туношна под Ярославлем
Аэропорт Туношна под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Аэропорт Туношна под Ярославлем. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 10.26 мск в ярославском аэропорту "Туношна", сообщает Росавиация.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов – в 10.26 мск – введены также в ярославском аэропорту "Туношна" (код ИКАО: UUDL)", - сообщила Росавиация.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Индия - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияЯрославль
 
 
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