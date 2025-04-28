https://ria.ru/20250428/aeroport-2013785552.html

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.04.2025

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 10.26 мск в ярославском аэропорту "Туношна", сообщает Росавиация. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:02:00+03:00

2025-04-28T11:02:00+03:00

2025-04-28T11:23:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

ярославль

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 10.26 мск в ярославском аэропорту "Туношна", сообщает Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов – в 10.26 мск – введены также в ярославском аэропорту "Туношна" (код ИКАО: UUDL)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

https://ria.ru/20250427/ani-2013674473.html

ярославль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, ярославль