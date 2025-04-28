https://ria.ru/20250428/abort-2013948580.html

И.о. главврача роддома в Вологде оштрафовали за отказ в аборте

И.о. главврача роддома в Вологде оштрафовали за отказ в аборте - РИА Новости, 28.04.2025

И.о. главврача роддома в Вологде оштрафовали за отказ в аборте

Мировой судья назначил и.о. главного врача Вологодского городского родильного дома 15 тысяч рублей штрафа за отказ жительнице Вологды, которая не планировала... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:29:00+03:00

2025-04-28T23:29:00+03:00

2025-04-28T23:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Мировой судья назначил и.о. главного врача Вологодского городского родильного дома 15 тысяч рублей штрафа за отказ жительнице Вологды, которая не планировала беременность, в ее прерывании, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Как информирует ведомство, 39-летняя жительница Вологды, которая не планировала беременность, в конце февраля 2025 года получила в женской консультации направление на операцию по ее искусственному прерыванию в Вологодский городской родильный дом. При этом в медучреждении ей отказались делать аборт, "ссылаясь на устный приказ минздрава региона о запрете проведения абортов на территории Вологодской области, а также на моральные и религиозные соображения", приводит пресс-служба судов слова женщины. Соответствующая операция была проведена в Ярославле, после чего жительница Вологды обратилась в прокуратуру, которая возбудила в отношении и. о. главврача Вологодского роддома дело об административном правонарушении за отказ в предоставлении пациенту медицинской услуги при соблюдении им всех необходимых для проведения операции условий. Материалы дела передали в суд, который назначил руководителю роддома административный штраф. "Исполняющая обязанности главного врача медицинского учреждения была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение обязательно), ей назначено наказание в виде штрафа в минимальном размере - 15 000 рублей", – говорится в сообщении. Отмечается, что и.о. главврача роддома не признала вину, пояснив, что отказ в проведении аборта был связан с устным указанием вышестоящего руководства. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации "Спаси жизнь" Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.

https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html

https://ria.ru/20250301/rpts-2002512743.html

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вологда, вологодская область, ярославль, георгий филимонов, федор лукьянов, россия, происшествия