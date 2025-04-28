Рейтинг@Mail.ru
И.о. главврача роддома в Вологде оштрафовали за отказ в аборте - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 28.04.2025 (обновлено: 23:30 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/abort-2013948580.html
И.о. главврача роддома в Вологде оштрафовали за отказ в аборте
И.о. главврача роддома в Вологде оштрафовали за отказ в аборте - РИА Новости, 28.04.2025
И.о. главврача роддома в Вологде оштрафовали за отказ в аборте
Мировой судья назначил и.о. главного врача Вологодского городского родильного дома 15 тысяч рублей штрафа за отказ жительнице Вологды, которая не планировала... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:29:00+03:00
2025-04-28T23:30:00+03:00
вологда
вологодская область
ярославль
георгий филимонов
федор лукьянов
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Мировой судья назначил и.о. главного врача Вологодского городского родильного дома 15 тысяч рублей штрафа за отказ жительнице Вологды, которая не планировала беременность, в ее прерывании, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Как информирует ведомство, 39-летняя жительница Вологды, которая не планировала беременность, в конце февраля 2025 года получила в женской консультации направление на операцию по ее искусственному прерыванию в Вологодский городской родильный дом. При этом в медучреждении ей отказались делать аборт, "ссылаясь на устный приказ минздрава региона о запрете проведения абортов на территории Вологодской области, а также на моральные и религиозные соображения", приводит пресс-служба судов слова женщины. Соответствующая операция была проведена в Ярославле, после чего жительница Вологды обратилась в прокуратуру, которая возбудила в отношении и. о. главврача Вологодского роддома дело об административном правонарушении за отказ в предоставлении пациенту медицинской услуги при соблюдении им всех необходимых для проведения операции условий. Материалы дела передали в суд, который назначил руководителю роддома административный штраф. "Исполняющая обязанности главного врача медицинского учреждения была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение обязательно), ей назначено наказание в виде штрафа в минимальном размере - 15 000 рублей", – говорится в сообщении. Отмечается, что и.о. главврача роддома не признала вину, пояснив, что отказ в проведении аборта был связан с устным указанием вышестоящего руководства. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации "Спаси жизнь" Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.
https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html
https://ria.ru/20250301/rpts-2002512743.html
вологда
вологодская область
ярославль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологда, вологодская область, ярославль, георгий филимонов, федор лукьянов, россия, происшествия
Вологда, Вологодская область, Ярославль, Георгий Филимонов, Федор Лукьянов, Россия, Происшествия
И.о. главврача роддома в Вологде оштрафовали за отказ в аборте

И.о. главврача роддома в Вологде оштрафовали за отказ 39-летней женщине в аборте

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Мировой судья назначил и.о. главного врача Вологодского городского родильного дома 15 тысяч рублей штрафа за отказ жительнице Вологды, которая не планировала беременность, в ее прерывании, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
Как информирует ведомство, 39-летняя жительница Вологды, которая не планировала беременность, в конце февраля 2025 года получила в женской консультации направление на операцию по ее искусственному прерыванию в Вологодский городской родильный дом. При этом в медучреждении ей отказались делать аборт, "ссылаясь на устный приказ минздрава региона о запрете проведения абортов на территории Вологодской области, а также на моральные и религиозные соображения", приводит пресс-служба судов слова женщины.
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Минздрав изменит перечень показаний для аборта
14 марта, 21:59
Соответствующая операция была проведена в Ярославле, после чего жительница Вологды обратилась в прокуратуру, которая возбудила в отношении и. о. главврача Вологодского роддома дело об административном правонарушении за отказ в предоставлении пациенту медицинской услуги при соблюдении им всех необходимых для проведения операции условий. Материалы дела передали в суд, который назначил руководителю роддома административный штраф. "Исполняющая обязанности главного врача медицинского учреждения была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение обязательно), ей назначено наказание в виде штрафа в минимальном размере - 15 000 рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что и.о. главврача роддома не признала вину, пояснив, что отказ в проведении аборта был связан с устным указанием вышестоящего руководства.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации "Спаси жизнь" Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В РПЦ поддержали ограничение на аборты в Вологодской области
1 марта, 22:44
 
ВологдаВологодская областьЯрославльГеоргий ФилимоновФедор ЛукьяновРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала