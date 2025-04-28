https://ria.ru/20250428/abiturienty-2013804260.html

На 100 абитуриентов Москвы приходится около 30 бюджетных мест в вузах

На 100 абитуриентов Москвы приходится около 30 бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 28.04.2025

На 100 абитуриентов Москвы приходится около 30 бюджетных мест в вузах

На каждые 100 московских абитуриентов в государственных вузах приходится примерно 30 бюджетных мест, это невысокий показатель, сообщил "Коммерсанту" ректор РГГУ РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:40:00+03:00

2025-04-28T12:40:00+03:00

2025-04-28T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На каждые 100 московских абитуриентов в государственных вузах приходится примерно 30 бюджетных мест, это невысокий показатель, сообщил "Коммерсанту" ректор РГГУ Андрей Логинов. Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в России общее число поступивших в вузы до сих пор растет. Однако эта тенденция отмечена не только в Москве. Также увеличивается платный прием в вузах за счет негосударственных учреждений высшего образования. Исследователи отметили, что платный прием остается и главным локомотивом образовательной миграции в столицу абитуриентов из других российских субъектов. В Москве рост приема на бюджет за пять лет составил 10%, в бакалавриате и специалитете — на 15%. В магистратуре прием практически не изменился. "В среднем на каждые 100 выпускников школ Московского региона приходится 64 бюджетных мест. Это невысоко, даже чуть ниже среднего по России уровня. Московской регион на 30-м месте по этому параметру, то есть многие другие регионы обеспечены бюджетными местами лучше. При этом за 64 места, которые приходятся на 100 московских абитуриентов, им приходится конкурировать с талантливыми ребятами со всей страны, которые тоже пытаются поступить в ведущие московские университеты. Если говорить о бюджетных местах, то в государственных вузах на 100 московских абитуриентов их приходится и вовсе меньше 30", - отметил Логинов. Кроме того, отмечается, что количество бюджетных мест опережающими темпами растет именно в регионах, а не в Москве. В исследовании также говорится, что рост спроса на платные места в Москве составил 79% и вчетверо опережает общероссийский показатель. Отмечается, что среди абитуриентов растет спрос на вечерний формат обучения. Кроме того, по данным исследования, отмечена тенденция снижения доли лиц, поступающих в вуз не в том регионе, в котором они получали предыдущее образование. Так, в 2021 году эта доля достигала 29% (147,5 тысячи человек), а в 2024 году составила 27% (157,4 тысячи). Как отметил один из авторов исследования, директор Центра статистики и мониторинга образования ИСИЭЗ Николай Шугаль, в столице, которая остается крупным центром притяжения не только с точки зрения образования, доля бюджетных студентов из других регионов в 2024 году составила 42%. Однако в последнее время этот показатель снизился на 4 процентных пункта — и снижение более заметно, чем в целом по РФ. В столице люди, получившие образование в другом российском регионе, заметно чаще, чем в целом по стране, проходят платное обучение — в 72% случаев по сравнению с 59% по России в 2024 году. В ИСИЭЗ считают, что Москва по-прежнему играет ключевую роль в межрегиональной образовательной миграции, но обусловлено это в основном "притоком платников, причем поступающих на вечернюю и заочную формы обучения".

https://ria.ru/20250422/rakova-2012656546.html

https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html

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россия, образование, андрей логинов