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В Турции заявили о проблемах со строительством сейсмоустойчивых зданий - РИА Новости, 27.04.2025
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07:19 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/zemletryasenie-2013653136.html
В Турции заявили о проблемах со строительством сейсмоустойчивых зданий
В Турции заявили о проблемах со строительством сейсмоустойчивых зданий - РИА Новости, 27.04.2025
В Турции заявили о проблемах со строительством сейсмоустойчивых зданий
Проблемы со строительством сейсмоустойчивых зданий в Турции остаются на фоне прогнозов относительно масштабного землетрясения в стране, необходимо разработать... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T07:19:00+03:00
2025-04-27T07:19:00+03:00
в мире
стамбул
турция
мраморное море
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СТАМБУЛ, 27 апр - РИА Новости. Проблемы со строительством сейсмоустойчивых зданий в Турции остаются на фоне прогнозов относительно масштабного землетрясения в стране, необходимо разработать единые сертификаты безопасности, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. "Сейчас главная проблема, которую стоит обсуждать, - это не дата нового землетрясения, данный вопрос обсуждается в академической среде. Необходимо поднять вопрос: почему рушатся дома, как можно это предотвратить, чего нам не хватает? У нас есть тысячи сейсмологов, геологов, инженеров, строителей, подрядчиков, необходимые ресурсы. Почему граждане спали на улице ночью? Потому что не считают безопасными свои дома, так как уже видели результаты предыдущих землетрясений. Проблемы остаются теми же – многочисленные ошибки инженеров-строителей, неправильные расчеты, в том числе связанные с выбором фундамента, десятки их. Помимо этого, система должна дать вам гарантии. Сейчас за строительство дома в Турции отвечают семь-восемь различных сторон, но при необходимости невозможно выяснить, кто отвечает за обеспечение безопасности в случае землетрясения, нет единых сертификатов безопасности", - заявил Эйидоган. По словам ученого, как показало двойное землетрясение в феврале 2023 года на юго-востоке Турции, подрядчики строительства домов, обрушившихся после удара стихии, всячески старались избежать ответственности. "На мой взгляд, мы обсуждаем саму проблему, но не ее потенциальные решения, потом спустя некоторое время общество забывает об этом, а после очередного землетрясения вновь начинаются обсуждения проблемы", - подчеркнул сейсмолог. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) 23 апреля, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи. В частности, в пятницу были зафиксированы десятки афтершоков, один из них магнитудой 4,3. Масштабное землетрясение магнитудой выше 7, безусловно, настигнет Стамбул, но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, заявил ранее РИА Новости Эйидоган. По его словам, одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250425/zemletrjasenie-2013309389.html
https://ria.ru/20250426/zemletrjasenie-2013539748.html
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в мире, стамбул, турция, мраморное море
В мире, Стамбул, Турция, Мраморное море
В Турции заявили о проблемах со строительством сейсмоустойчивых зданий

Сейсмолог Эйидоган: проблемы со строительством сейсмоустойчивых зданий остаются

© Flickr / KLMirceaТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Flickr / KLMircea
Турецкий флаг . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 апр - РИА Новости. Проблемы со строительством сейсмоустойчивых зданий в Турции остаются на фоне прогнозов относительно масштабного землетрясения в стране, необходимо разработать единые сертификаты безопасности, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
"Сейчас главная проблема, которую стоит обсуждать, - это не дата нового землетрясения, данный вопрос обсуждается в академической среде. Необходимо поднять вопрос: почему рушатся дома, как можно это предотвратить, чего нам не хватает? У нас есть тысячи сейсмологов, геологов, инженеров, строителей, подрядчиков, необходимые ресурсы. Почему граждане спали на улице ночью? Потому что не считают безопасными свои дома, так как уже видели результаты предыдущих землетрясений. Проблемы остаются теми же – многочисленные ошибки инженеров-строителей, неправильные расчеты, в том числе связанные с выбором фундамента, десятки их. Помимо этого, система должна дать вам гарантии. Сейчас за строительство дома в Турции отвечают семь-восемь различных сторон, но при необходимости невозможно выяснить, кто отвечает за обеспечение безопасности в случае землетрясения, нет единых сертификатов безопасности", - заявил Эйидоган.
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По словам ученого, как показало двойное землетрясение в феврале 2023 года на юго-востоке Турции, подрядчики строительства домов, обрушившихся после удара стихии, всячески старались избежать ответственности.
"На мой взгляд, мы обсуждаем саму проблему, но не ее потенциальные решения, потом спустя некоторое время общество забывает об этом, а после очередного землетрясения вновь начинаются обсуждения проблемы", - подчеркнул сейсмолог.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) 23 апреля, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи. В частности, в пятницу были зафиксированы десятки афтершоков, один из них магнитудой 4,3.
Масштабное землетрясение магнитудой выше 7, безусловно, настигнет Стамбул, но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, заявил ранее РИА Новости Эйидоган. По его словам, одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
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