https://ria.ru/20250427/zelenskiy-2013730733.html
"Русские нам не враги": в США поставили Зеленского на место
"Русские нам не враги": в США поставили Зеленского на место - РИА Новости, 27.04.2025
"Русские нам не враги": в США поставили Зеленского на место
Российский народ не является врагом для американцев, заявил в соцсети X американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями США ответственным за политику в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T21:02:00+03:00
2025-04-27T21:02:00+03:00
2025-04-27T21:09:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российский народ не является врагом для американцев, заявил в соцсети X американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями США ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро пытался в очередной раз выпросить помощь, заявляя, что Украина сражается с "врагами" США."Русские нам не враги", — ответил Сакс.По словам бизнесмена, США не следовало помогать киевскому режиму в войне с Россией.На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250427/tramp-2013707852.html
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"Русские нам не враги": в США поставили Зеленского на место
Дэвид Сакс: российский народ не является врагом для США