https://ria.ru/20250427/zelenskiy-2013702581.html

В конгрессе США жестко высказались о Зеленском

В конгрессе США жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 27.04.2025

В конгрессе США жестко высказались о Зеленском

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли раскритиковал в соцсети X Владимира Зеленского за нежелание идти на соглашение по урегулированию... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T16:46:00+03:00

2025-04-27T16:46:00+03:00

2025-04-27T16:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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дональд трамп

конгресс сша

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли раскритиковал в соцсети X Владимира Зеленского за нежелание идти на соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Так конгрессмен отреагировал на слова американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что Зеленский не хочет заключать сделку, чтобы закончить кровопролитие. "Зеленский хочет, чтобы эта война длилась вечно", — написал сенатор. На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250427/orban-2013677903.html

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в мире, владимир зеленский, украина, дональд трамп, конгресс сша