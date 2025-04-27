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В конгрессе США жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/zelenskiy-2013702581.html
В конгрессе США жестко высказались о Зеленском
В конгрессе США жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 27.04.2025
В конгрессе США жестко высказались о Зеленском
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли раскритиковал в соцсети X Владимира Зеленского за нежелание идти на соглашение по урегулированию... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:46:00+03:00
2025-04-27T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
дональд трамп
конгресс сша
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли раскритиковал в соцсети X Владимира Зеленского за нежелание идти на соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Так конгрессмен отреагировал на слова американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что Зеленский не хочет заключать сделку, чтобы закончить кровопролитие. "Зеленский хочет, чтобы эта война длилась вечно", — написал сенатор. На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250427/orban-2013677903.html
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в мире, владимир зеленский, украина, дональд трамп, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп, Конгресс США
В конгрессе США жестко высказались о Зеленском

Сенатор Ли осудил Зеленского за нежелание урегулировать конфликт на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли раскритиковал в соцсети X Владимира Зеленского за нежелание идти на соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

Так конгрессмен отреагировал на слова американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что Зеленский не хочет заключать сделку, чтобы закончить кровопролитие.
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"Зеленский хочет, чтобы эта война длилась вечно", — написал сенатор.

На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаДональд ТрампКонгресс США
 
 
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