В конгрессе США жестко высказались о Зеленском
Сенатор Ли осудил Зеленского за нежелание урегулировать конфликт на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли раскритиковал в соцсети X Владимира Зеленского за нежелание идти на соглашение по урегулированию конфликта на Украине.
Так конгрессмен отреагировал на слова американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что Зеленский не хочет заключать сделку, чтобы закончить кровопролитие.
Так конгрессмен отреагировал на слова американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что Зеленский не хочет заключать сделку, чтобы закончить кровопролитие.
"Зеленский хочет, чтобы эта война длилась вечно", — написал сенатор.
На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
На этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.