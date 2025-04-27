https://ria.ru/20250427/zelenskiy-2013688902.html

"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского

"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского - РИА Новости, 27.04.2025

"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского

Владимир Зеленский сопротивляется заключению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за убийства людей, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:54:00+03:00

2025-04-27T14:54:00+03:00

2025-04-27T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский сопротивляется заключению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за убийства людей, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Все почему-то забывают о такой причине нежелания Зеленского заканчивать войну, как животный страх из-за того, что он палач и убийца", — отметил он.По словам политика, речь идет не о обобщенных человеческих жертвах, которые для главы киевского режима являются лишь статистикой, а о конкретных людей, замученных и убитых СБУ.Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://ria.ru/20250427/postupok-2013644736.html

https://ria.ru/20250427/prigovor-2013643633.html

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