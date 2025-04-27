Рейтинг@Mail.ru
"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/zelenskiy-2013688902.html
"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского
"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского - РИА Новости, 27.04.2025
"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского
Владимир Зеленский сопротивляется заключению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за убийства людей, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:54:00+03:00
2025-04-27T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007908267_208:100:3071:1710_1920x0_80_0_0_b19c713d36c00e25bf9d18e5913f9acd.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский сопротивляется заключению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за убийства людей, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Все почему-то забывают о такой причине нежелания Зеленского заканчивать войну, как животный страх из-за того, что он палач и убийца", — отметил он.По словам политика, речь идет не о обобщенных человеческих жертвах, которые для главы киевского режима являются лишь статистикой, а о конкретных людей, замученных и убитых СБУ.Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250427/postupok-2013644736.html
https://ria.ru/20250427/prigovor-2013643633.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007908267_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_28d86da3276b89ed5c3c26014789f4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского

Нардеп Дубинский: Зеленский боится мира из-за ответственности за убийства людей

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский сопротивляется заключению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за убийства людей, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.
"Все почему-то забывают о такой причине нежелания Зеленского заканчивать войну, как животный страх из-за того, что он палач и убийца", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Европе высмеяли нелепый поступок Зеленского после срыва встречи с Трампом
Вчера, 03:15
По словам политика, речь идет не о обобщенных человеческих жертвах, которые для главы киевского режима являются лишь статистикой, а о конкретных людей, замученных и убитых СБУ.
Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
"Смертный приговор": в США забили тревогу из-за истерики Зеленского
Вчера, 02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала