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"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского
"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского - РИА Новости, 27.04.2025
"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского
Владимир Зеленский сопротивляется заключению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за убийства людей, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:54:00+03:00
2025-04-27T14:54:00+03:00
2025-04-27T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский сопротивляется заключению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за убийства людей, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Все почему-то забывают о такой причине нежелания Зеленского заканчивать войну, как животный страх из-за того, что он палач и убийца", — отметил он.По словам политика, речь идет не о обобщенных человеческих жертвах, которые для главы киевского режима являются лишь статистикой, а о конкретных людей, замученных и убитых СБУ.Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
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"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского
Нардеп Дубинский: Зеленский боится мира из-за ответственности за убийства людей