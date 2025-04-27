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Братья Запашные выступили с премьерой шоу в Донецке - РИА Новости, 27.04.2025
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17:16 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/zapashnye-2013709126.html
Братья Запашные выступили с премьерой шоу в Донецке
Братья Запашные выступили с премьерой шоу в Донецке - РИА Новости, 27.04.2025
Братья Запашные выступили с премьерой шоу в Донецке
Братья Запашные представили свое цирковое шоу "И100РИЯ" в стенах донецкого цирка, его будут показывать две недели, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:16:00+03:00
2025-04-27T17:16:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Братья Запашные представили свое цирковое шоу "И100РИЯ" в стенах донецкого цирка, его будут показывать две недели, передаёт корреспондент РИА Новости. "Очень ждали братьев Запашных. Привезли нам такую замечательную программу, которую вы сами видите", - рассказал агентству начальник отдела по организации зрителя донецкого цирка "Космос" Александр Клюев. По словам представителя администрации цирка, практически все билеты раскуплены из-за высокого ажиотажа. "По поводу завтра и до конца программы, пока только верхние ряды (свободны - ред.) до 9 мая. Вместимость - 1849 (мест - ред), 1300-1400 (мест -ред.) уже выкуплено", - рассказал собеседник агентства. По окончании мероприятия зрители шоу стоя аплодировали и кричали московским артистам "Молодцы", "Браво" и "Спасибо". Братья Запашные приехали в Донецк на две недели и будут выступать со своей шоу-программой "И100РИЯ" с 27 апреля до 11 мая.
https://ria.ru/20221027/pasport-1827379910.html
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Республика Саха (Якутия), Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Общество
Братья Запашные выступили с премьерой шоу в Донецке

Братья Запашные выступили представили шоу И100РИЯ в Донецком цирке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦирковое шоу "И100РИЯ"
Цирковое шоу И100РИЯ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Цирковое шоу "И100РИЯ". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Братья Запашные представили свое цирковое шоу "И100РИЯ" в стенах донецкого цирка, его будут показывать две недели, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Очень ждали братьев Запашных. Привезли нам такую замечательную программу, которую вы сами видите", - рассказал агентству начальник отдела по организации зрителя донецкого цирка "Космос" Александр Клюев.
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По словам представителя администрации цирка, практически все билеты раскуплены из-за высокого ажиотажа.
"По поводу завтра и до конца программы, пока только верхние ряды (свободны - ред.) до 9 мая. Вместимость - 1849 (мест - ред), 1300-1400 (мест -ред.) уже выкуплено", - рассказал собеседник агентства.
По окончании мероприятия зрители шоу стоя аплодировали и кричали московским артистам "Молодцы", "Браво" и "Спасибо".
Братья Запашные приехали в Донецк на две недели и будут выступать со своей шоу-программой "И100РИЯ" с 27 апреля до 11 мая.
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