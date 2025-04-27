https://ria.ru/20250427/zapad-2013735712.html
На Западе объяснили, почему не комментируют освобождение Курской области
На Западе объяснили, почему не комментируют освобождение Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
На Западе объяснили, почему не комментируют освобождение Курской области
Западные политики не комментируют провалы Владимира Зеленского, поэтому ничего не говорят о полном освобождении Курской области, заявил журналистам лидер... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:26:00+03:00
2025-04-27T22:26:00+03:00
2025-04-27T22:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
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флориан филиппо
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
франция
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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Западные политики не комментируют провалы Владимира Зеленского, поэтому ничего не говорят о полном освобождении Курской области, заявил журналистам лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Потому что не комментируют провалы Зеленского. Не комментируют провалы лагеря, который через Украину ведет войну с Россией. Все просто", - сказал Филиппо журналистам во время демонстрации против вовлечения Франции в конфликт на Украине. По его словам, Запад в течение трех лет проводит "дебильную" пропаганду, распространяя ложь о России, которая не позволяет понять, что в действительности происходит. "И когда происходит нечто подобное, что является крупным событием, освобождение Курской области, французам об этом не говорят или мало говорят, или наполовину ставят под сомнение, потому что все всегда должно укладываться в единый военный нарратив", - добавил он.
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На Западе объяснили, почему не комментируют освобождение Курской области
Филиппо: Запад не говорит об освобождении Курской области из-за провала Киева