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"От этого стоит воздержаться". Главное заблуждение о Красной горке - РИА Новости, 27.04.2025
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Религия
 
08:00 27.04.2025 (обновлено: 08:02 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/zabluzhdenie-2013008926.html
"От этого стоит воздержаться". Главное заблуждение о Красной горке
"От этого стоит воздержаться". Главное заблуждение о Красной горке - РИА Новости, 27.04.2025
"От этого стоит воздержаться". Главное заблуждение о Красной горке
У православных наступило Фомино воскресенье, или Антипасха. На Руси говорили: Красная горка. В этом празднике особенно причудливым образом соединились церковные РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T08:00:00+03:00
2025-04-27T08:02:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступило Фомино воскресенье, или Антипасха. На Руси говорили: Красная горка. В этом празднике особенно причудливым образом соединились церковные каноны и народные обычаи. О том, как отделить одно от другого и не ошибиться, — в материале РИА Новости.Против или вместеИздревле в русских селах в этот день выходили в поле — делать первую борозду. "Христос воскрес — значит, и жизнь обновилась", — объясняли крестьяне. И на Светлой седмице (неделе, следующей за Пасхой) принимались за посевные работы.Нередко простую молитву сопровождали особые ритуалы. Оно и понятно: от земли и урожая зависело все. Так, идя за плугом, раскидывали скорлупу освященных яиц. Или устраивали импровизированный крестный ход по полям — с иконами, молитвами, тяпками и мотыгами. Выглядело это очень необычно.К слову, и само название праздника весьма странное — Антипасха. Это породило у невоцерковленных людей стереотип: мол, чуть ли не отрицание победы Христа над смертью.Еще больший парадокс — то, что предубеждение основано на евангельском сюжете. Речь об апостоле Фоме, получившем в народе прозвище "неверующий".В первый день воскресения Иисус явился к своим ученикам. Те — "в страхе великом", удрученные его казнью, были в Сионской горнице. Решили, что перед ними призрак. Но Христос "показал им руки, и ноги, и ребра Свои", и апостолы "обрадовались, увидев Господа".Среди них по неясным причинам не было Фомы. Когда ему рассказали о случившемся, он заявил: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю"."После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!" — повествует евангелист Иоанн.На самом же деле Антипасха, как и вспоминаемая в этот день евангельская история, — никоим образом не противопоставление Пасхе. Просто слово понимают неверно.Ведь греческая приставка "анти" не всегда означает нечто противоположное. И в данном случае она указывает на то, что Антипасха стоит в паре с Пасхой. Иными словами, "соположно" ей.Торжество с народным акцентомА в честь апостола Фомы еще одно название: Фомина неделя. "Неделя" по церковно-славянски — воскресенье, день, посвященный Богу.Что касается Красной горки, то, по одной из версий, в этот праздник дети забавлялись так: катали крашеные яйца с самодельного деревянного помоста. Это символизировало камень, отваленный Ангелом от гроба Христа в момент его воскресения.Сами яйца еще полтора века назад красили исключительно в красный цвет. Традиция пошла от древнего предания. Одна из ближайших учениц Христа Мария Магдалина проповедовала в Риме, и ее привели к Тиберию. В знак приветствия она протянула императору белое куриное яйцо, возвестив о воскресшем Спасителе. Тиберий воскликнул: "Быть этого не может, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг стало красным". И в тот же миг оно покраснело.Деревянную горку на Руси тоже наделяли символическим значением: Голгофа, гора, где распяли Христа.Есть и другая версия, из языческого предания. До Крещения славяне в середине апреля встречали Ярилу Вешнего — день, когда снег и лед начинали стремительно таять.Как правило, праздновали на холмах, чьи вершины первыми сбрасывали белую шапку. Такие горки и называли "красными". По одному толкованию, это означало "красивые", по другому — "нагретые солнцем".Обойдемся без крайностейИспокон веков на Руси Красная горка была одним из самых радостных дней в году из-за обилия веселых обрядов. Помимо катания яиц, "зазывали весну", устраивали "вешние смотрины".Участвовали исключительно девушки: выбирали приглянувшегося молодого человека и тайно "выкликали" для себя семейное счастье с ним. При этом в произносимых заклинаниях причудливо сочетались народные заговоры и православные молитвы."Замыкаю я им, тем золотым ключом, доброго молодца на многие годы, на долгие весны, на веки веченские заклятьем тайным нерушимым. Аминь", — гласит одно из них.Те же, кто уже нашел свою вторую половинку, на Красную горку обычно венчались. В наши дни эта традиция считается сугубо народной. Но возникла она как раз из-за особенностей церковного устава.Ведь венчать в сплошные (непостные) недели и в дни поста нельзя. Поэтому в храмах не совершают это таинство с Мясопустной до Светлой седмицы. Фомино воскресенье — первый за два с половиной месяца день, когда можно вступить в брак.Кроме того, за Красной горкой наступала посевная. Тут уже не до гуляний. И май на носу. А, как известно, "кто в мае женится — всю жизнь промается".Церковь, однако, неизменно призывает соблюдать грань между предписаниями устава и народными суевериями. Согласно канонам, ничто не мешает совершать таинство и в майские дни.А в катании яиц и прочих забавах духовенство не видит ничего крамольного. Главное — помнить: это лишь дополнение церковного торжества и не должно затмевать веру. Иначе есть риск впасть в язычество. Так что избегайте крайностей.
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96
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аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"От этого стоит воздержаться". Главное заблуждение о Красной горке

Православные отмечают Антипасху, или Красную горку

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолодожены во время гуляний накануне церковного праздника Красная горка на Поклонной горе
Молодожены во время гуляний накануне церковного праздника Красная горка на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молодожены во время гуляний накануне церковного праздника Красная горка на Поклонной горе
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступило Фомино воскресенье, или Антипасха. На Руси говорили: Красная горка. В этом празднике особенно причудливым образом соединились церковные каноны и народные обычаи. О том, как отделить одно от другого и не ошибиться, — в материале РИА Новости.

Против или вместе

Издревле в русских селах в этот день выходили в поле — делать первую борозду. "Христос воскрес — значит, и жизнь обновилась", — объясняли крестьяне. И на Светлой седмице (неделе, следующей за Пасхой) принимались за посевные работы.
Нередко простую молитву сопровождали особые ритуалы. Оно и понятно: от земли и урожая зависело все. Так, идя за плугом, раскидывали скорлупу освященных яиц. Или устраивали импровизированный крестный ход по полям — с иконами, молитвами, тяпками и мотыгами. Выглядело это очень необычно.
К слову, и само название праздника весьма странное — Антипасха. Это породило у невоцерковленных людей стереотип: мол, чуть ли не отрицание победы Христа над смертью.
Еще больший парадокс — то, что предубеждение основано на евангельском сюжете. Речь об апостоле Фоме, получившем в народе прозвище "неверующий".
© Public domain"Уверение Фомы". Караваджо, XVII век
Уверение Фомы. Караваджо, XVII век. - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Public domain
"Уверение Фомы". Караваджо, XVII век
В первый день воскресения Иисус явился к своим ученикам. Те — "в страхе великом", удрученные его казнью, были в Сионской горнице. Решили, что перед ними призрак. Но Христос "показал им руки, и ноги, и ребра Свои", и апостолы "обрадовались, увидев Господа".
Среди них по неясным причинам не было Фомы. Когда ему рассказали о случившемся, он заявил: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".
"После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!" — повествует евангелист Иоанн.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦарские врата Исаакиевского собора. В центре — витраж главного алтаря "Воскресение Христа"
Царские врата Исаакиевского собора. В центре - витраж главного алтаря Воскресение Христа - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Царские врата Исаакиевского собора. В центре — витраж главного алтаря "Воскресение Христа"
На самом же деле Антипасха, как и вспоминаемая в этот день евангельская история, — никоим образом не противопоставление Пасхе. Просто слово понимают неверно.
Ведь греческая приставка "анти" не всегда означает нечто противоположное. И в данном случае она указывает на то, что Антипасха стоит в паре с Пасхой. Иными словами, "соположно" ей.

Торжество с народным акцентом

А в честь апостола Фомы еще одно название: Фомина неделя. "Неделя" по церковно-славянски — воскресенье, день, посвященный Богу.
Что касается Красной горки, то, по одной из версий, в этот праздник дети забавлялись так: катали крашеные яйца с самодельного деревянного помоста. Это символизировало камень, отваленный Ангелом от гроба Христа в момент его воскресения.
© Public domain Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев
Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Public domain
Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев
Сами яйца еще полтора века назад красили исключительно в красный цвет. Традиция пошла от древнего предания. Одна из ближайших учениц Христа Мария Магдалина проповедовала в Риме, и ее привели к Тиберию. В знак приветствия она протянула императору белое куриное яйцо, возвестив о воскресшем Спасителе. Тиберий воскликнул: "Быть этого не может, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг стало красным". И в тот же миг оно покраснело.
Деревянную горку на Руси тоже наделяли символическим значением: Голгофа, гора, где распяли Христа.
Есть и другая версия, из языческого предания. До Крещения славяне в середине апреля встречали Ярилу Вешнего — день, когда снег и лед начинали стремительно таять.
Как правило, праздновали на холмах, чьи вершины первыми сбрасывали белую шапку. Такие горки и называли "красными". По одному толкованию, это означало "красивые", по другому — "нагретые солнцем".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетитель у картины Эль Греко "Кающаяся Мария Магдалина" на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Посетитель у картины Эль Греко Кающаяся Мария Магдалина на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетитель у картины Эль Греко "Кающаяся Мария Магдалина" на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ

Обойдемся без крайностей

Испокон веков на Руси Красная горка была одним из самых радостных дней в году из-за обилия веселых обрядов. Помимо катания яиц, "зазывали весну", устраивали "вешние смотрины".
Участвовали исключительно девушки: выбирали приглянувшегося молодого человека и тайно "выкликали" для себя семейное счастье с ним. При этом в произносимых заклинаниях причудливо сочетались народные заговоры и православные молитвы.
"Замыкаю я им, тем золотым ключом, доброго молодца на многие годы, на долгие весны, на веки веченские заклятьем тайным нерушимым. Аминь", — гласит одно из них.
Те же, кто уже нашел свою вторую половинку, на Красную горку обычно венчались. В наши дни эта традиция считается сугубо народной. Но возникла она как раз из-за особенностей церковного устава.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВенчание
Венчание - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Венчание
Ведь венчать в сплошные (непостные) недели и в дни поста нельзя. Поэтому в храмах не совершают это таинство с Мясопустной до Светлой седмицы. Фомино воскресенье — первый за два с половиной месяца день, когда можно вступить в брак.
Кроме того, за Красной горкой наступала посевная. Тут уже не до гуляний. И май на носу. А, как известно, "кто в мае женится — всю жизнь промается".
Церковь, однако, неизменно призывает соблюдать грань между предписаниями устава и народными суевериями. Согласно канонам, ничто не мешает совершать таинство и в майские дни.
А в катании яиц и прочих забавах духовенство не видит ничего крамольного. Главное — помнить: это лишь дополнение церковного торжества и не должно затмевать веру. Иначе есть риск впасть в язычество. Так что избегайте крайностей.
Статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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