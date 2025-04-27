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В Черном море спасли яхту, подавшую сигнал бедствия - РИА Новости, 27.04.2025
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13:40 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/yakhta-2013681447.html
В Черном море спасли яхту, подавшую сигнал бедствия
В Черном море спасли яхту, подавшую сигнал бедствия - РИА Новости, 27.04.2025
В Черном море спасли яхту, подавшую сигнал бедствия
Дрейфующую Яхту, подавшую сигнал бедствия, спасли в акватории Черного моря, пострадавших нет, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:40:00+03:00
2025-04-27T13:40:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
черное море
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Дрейфующую Яхту, подавшую сигнал бедствия, спасли в акватории Черного моря, пострадавших нет, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. "В 8 милях от мыса Форос на частной прогулочной яхте произошла нештатная ситуация: трос намотался на винт, в результате основной двигатель отказал. Яхта оказалась в дрейфе, на борту находились 2 человека", - говорится в сообщении Спасатели отреагировали на сигнал бедствия, обнаружили и отбуксировали судно на базу - стоянку. "Пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черное море, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Черное море, Россия, Происшествия
В Черном море спасли яхту, подавшую сигнал бедствия

МЧС: яхту, подавшую сигнал бедствия, спасли в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Дрейфующую Яхту, подавшую сигнал бедствия, спасли в акватории Черного моря, пострадавших нет, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
«
"В 8 милях от мыса Форос на частной прогулочной яхте произошла нештатная ситуация: трос намотался на винт, в результате основной двигатель отказал. Яхта оказалась в дрейфе, на борту находились 2 человека", - говорится в сообщении
Спасатели отреагировали на сигнал бедствия, обнаружили и отбуксировали судно на базу - стоянку.
"Пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Черное мореРоссияПроисшествия
 
 
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