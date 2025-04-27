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Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 36

Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 36 - РИА Новости, 27.04.2025

Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 36

Число жертв взрыва в порту в Бендер-Аббасе выросло до 36, заявил член медицинской комиссии парламента Ирана Мохаммад Джамалиан, его слова приводит агентство... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T16:47:00+03:00

2025-04-27T16:47:00+03:00

2025-04-27T17:54:00+03:00

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

в мире

иран

персидский залив

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ТЕГЕРАН, 27 апр — РИА Новости. Число жертв взрыва в порту в Бендер-Аббасе выросло до 36, заявил член медицинской комиссии парламента Ирана Мохаммад Джамалиан, его слова приводит агентство ILNA."У нас есть медицинский отчет, в нем указано, что на данный момент погибли 36 человек", — сказал он.Сообщения о ЧП в порту имени Шахида-Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, пострадали более 1205 человек. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.По информации газеты New York Times, взрыв могло вызвать вещество, используемое в качестве ингредиента для получения твердого ракетного топлива.В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что произошедшее не связано с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта в Бендер-Аббасе.

https://ria.ru/20250427/mchs-2013682381.html

иран

персидский залив

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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, в мире, иран, персидский залив