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Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 36 - РИА Новости, 27.04.2025
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16:47 27.04.2025 (обновлено: 17:54 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/vzryv-2013702911.html
Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 36
Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 36 - РИА Новости, 27.04.2025
Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 36
Число жертв взрыва в порту в Бендер-Аббасе выросло до 36, заявил член медицинской комиссии парламента Ирана Мохаммад Джамалиан, его слова приводит агентство... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:47:00+03:00
2025-04-27T17:54:00+03:00
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
в мире
иран
персидский залив
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ТЕГЕРАН, 27 апр — РИА Новости. Число жертв взрыва в порту в Бендер-Аббасе выросло до 36, заявил член медицинской комиссии парламента Ирана Мохаммад Джамалиан, его слова приводит агентство ILNA."У нас есть медицинский отчет, в нем указано, что на данный момент погибли 36 человек", — сказал он.Сообщения о ЧП в порту имени Шахида-Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, пострадали более 1205 человек. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.По информации газеты New York Times, взрыв могло вызвать вещество, используемое в качестве ингредиента для получения твердого ракетного топлива.В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что произошедшее не связано с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта в Бендер-Аббасе.
https://ria.ru/20250427/mchs-2013682381.html
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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, в мире, иран, персидский залив
Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе, В мире, Иран, Персидский залив
Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 36

Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе выросло до 36

© AP Photo / ISNA / Razieh PudatВертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / ISNA / Razieh Pudat
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 27 апр — РИА Новости. Число жертв взрыва в порту в Бендер-Аббасе выросло до 36, заявил член медицинской комиссии парламента Ирана Мохаммад Джамалиан, его слова приводит агентство ILNA.
"У нас есть медицинский отчет, в нем указано, что на данный момент погибли 36 человек", — сказал он.
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiМужчины несут раненого после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Мужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Мужчины несут раненого после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Сообщения о ЧП в порту имени Шахида-Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, пострадали более 1205 человек. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.
По информации газеты New York Times, взрыв могло вызвать вещество, используемое в качестве ингредиента для получения твердого ракетного топлива.
В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что произошедшее не связано с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.
Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта в Бендер-Аббасе.
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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Вчера, 13:55
 
Взрыв в иранском порту в Бендер-АббасеВ миреИранПерсидский залив
 
 
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