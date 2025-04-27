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Число жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 28 - РИА Новости, 27.04.2025
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09:55 27.04.2025 (обновлено: 13:53 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/vzryv-2013661972.html
Число жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 28
Число жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 28 - РИА Новости, 27.04.2025
Число жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 28
Число жертв взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до 28, сообщило агентство Press TV. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:55:00+03:00
2025-04-27T13:53:00+03:00
персидский залив
иран
в мире
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 27 апр — РИА Новости. Число жертв взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до 28, сообщило агентство Press TV."Число погибших в результате взрыва на юге Ирана возросло до 28 человек", — говорится в релизе.По данным властей, пострадали 1205 человек.Сообщения о ЧП в порту Шахид Раджаи появились в субботу днем. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.По информации New York Times, взрыв прогремел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива.При этом Tasnim утверждает, что ЧП произошло из-за возгорания резервуара с топливом. В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что он не связан с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.Посольство в Тегеране заявило, что Россия направит несколько бортов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара.
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персидский залив, иран, в мире, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
Персидский залив, Иран, В мире, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе

Число жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 28

© AP Photo / ISNA / Razieh PudatВертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / ISNA / Razieh Pudat
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 27 апр — РИА Новости. Число жертв взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до 28, сообщило агентство Press TV.
"Число погибших в результате взрыва на юге Ирана возросло до 28 человек", — говорится в релизе.
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiМужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
Мужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Мужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
По данным властей, пострадали 1205 человек.
Сообщения о ЧП в порту Шахид Раджаи появились в субботу днем. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiПоследствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
По информации New York Times, взрыв прогремел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива.
При этом Tasnim утверждает, что ЧП произошло из-за возгорания резервуара с топливом. В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что он не связан с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.
Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.
Посольство в Тегеране заявило, что Россия направит несколько бортов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара.
© СоцсетиВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Соцсети
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас
 
Персидский заливИранВ миреВзрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
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