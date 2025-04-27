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Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 25

Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 25 - РИА Новости, 27.04.2025

Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 25

Число погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган возросло до 25, заявил глава судебной... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T09:43:00+03:00

2025-04-27T09:43:00+03:00

2025-04-27T09:53:00+03:00

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

в мире

персидский залив

иран

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ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган возросло до 25, заявил глава судебной власти провинции Моджтаба Кахремани.Ранее сообщалось о 18 погибших и 1139 пострадавших."Число погибших в порту имени Шахида Раджаи достигло 25", - приводит слова Кахремани агентство Fars.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.

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персидский залив

иран

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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, в мире, персидский залив, иран