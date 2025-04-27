https://ria.ru/20250427/vzryv-2013660045.html

Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 1100

Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 1100 - РИА Новости, 27.04.2025

Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 1100

Более 1100 человек обратились за помощью в медучреждения, пострадав в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T09:23:00+03:00

2025-04-27T09:23:00+03:00

2025-04-27T11:06:00+03:00

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

в мире

персидский залив

иран

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ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Более 1100 человек обратились за помощью в медучреждения, пострадав в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.Ранее сообщалось о 18 погибших и более 800 пострадавших."Зафиксировано 1139 случаев обращения в медучреждения", - написала Мохаджерани на своей странице в соцсети Х, описывая обстановку на месте происшествия в порту имени Шахида Раджаи.Подчеркнув, что ситуация находится под контролем, Мохаджерани отметила, что "значительная часть пожара потушена, продолжаются усилия по тушению оставшихся 20%".По словам главы судебной власти провинции Моджтабы Кахремани, в результате этого происшествия погибли 25 человек.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.

https://ria.ru/20250426/vzryv-2013586059.html

персидский залив

иран

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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, в мире, персидский залив, иран