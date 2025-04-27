Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 1100
Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббаса достигло 1139
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Более 1100 человек обратились за помощью в медучреждения, пострадав в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
Ранее сообщалось о 18 погибших и более 800 пострадавших.
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"Зафиксировано 1139 случаев обращения в медучреждения", - написала Мохаджерани на своей странице в соцсети Х, описывая обстановку на месте происшествия в порту имени Шахида Раджаи.
Подчеркнув, что ситуация находится под контролем, Мохаджерани отметила, что "значительная часть пожара потушена, продолжаются усилия по тушению оставшихся 20%".
По словам главы судебной власти провинции Моджтабы Кахремани, в результате этого происшествия погибли 25 человек.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.