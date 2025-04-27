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Число жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 18

Число жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 18 - РИА Новости, 27.04.2025

Число жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 18

Число жертв взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до 18, заявил глава управления ЧС при губернаторе провинции Хормозган... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T07:49:00+03:00

2025-04-27T07:49:00+03:00

2025-04-27T09:34:00+03:00

в мире

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

иран

персидский залив

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ТЕГЕРАН, 27 апр — РИА Новости. Число жертв взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до 18, заявил глава управления ЧС при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде, чьи слова привел IRIB."К сожалению, к данному моменту количество погибших возросло и составляет 18 человек, — отметил чиновник.По данным властей, более 1100 человек пострадали.Сообщения о ЧП в порту Шахид Раджаи появились в субботу днем. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.По данным New York Times, взрыв прогремел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива.При этом Tasnim утверждает, что ЧП произошло из-за возгорания резервуара с топливом. В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что он не связан с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.

иран

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