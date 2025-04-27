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В Малом театре откроется выставка "Малый театр – фронту"

В Малом театре откроется выставка "Малый театр – фронту" - РИА Новости, 27.04.2025

В Малом театре откроется выставка "Малый театр – фронту"

В Малом театре 27 апреля состоится торжественное открытие выставки "Малый театр – фронту", посвященной 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T00:26:00+03:00

2025-04-27T00:26:00+03:00

2025-04-27T00:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

малый театр

80-летие победы в великой отечественной войне

культура

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Малом театре 27 апреля состоится торжественное открытие выставки "Малый театр – фронту", посвященной 80-летию Великой Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Уникальные экспонаты, представленные в Новом Щепкинском фойе, раскроют историю поколения победителей, спасшего мир от фашизма. В центре экспозиции – фрагменты самолета Як-9Л, найденные на месте ожесточенных боев в Калининградской области. Это останки одного из 12 истребителей-бомбардировщиков, собранных в 1944 году на деньги коллектива Малого театра и отправленные на фронт. О поисковой работе, благодаря которой удалось восстановить картину трагической гибели летчика, и о возвращении легендарного самолета в Москву расскажут члены поискового отряда "Совесть". Особое место в экспозиции отведено письмам, которые артисты, выступавшие во фронтовых бригадах и фронтовом филиале Малого театра, отправляли родным и близким с театра военных действий. На выставке представлены эскизы и фотоснимки спектаклей Малого театра, посвященных военной теме и поставленных в то тяжелое военное время. "Восемь десятилетий мы отмечаем этот великий праздник с особым чувством благодарности и гордости, бережно храня память о мужестве и стойкости тех, кто в страшную годину встал на защиту Отечества. Эта выставка посвящена людям, одержавшим священную победу и не утратившим веру в человека, несмотря на пережитые страдания и невосполнимые потери", - сказала директор Малого театра Тамара Михайлова. Она выразила особую благодарность поисковому отряду "Совесть" и всем, кто причастен к возвращению Як-9Л в Малый театр, который в годы войны приложил немалые усилия, чтобы поддержать свою страну в период тяжелейших испытаний. Выступление артиста Игоря Петренко и исполнение музыкальных композиций оркестром Малого театра создадут в этот день особую атмосферу.

https://ria.ru/20250426/premera-2013535002.html

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москва, малый театр, 80-летие победы в великой отечественной войне, культура