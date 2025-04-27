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ВВС Израиля атаковали жилое здание в пригороде Бейрута - РИА Новости, 27.04.2025
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18:35 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/vvs-2013718122.html
ВВС Израиля атаковали жилое здание в пригороде Бейрута
ВВС Израиля атаковали жилое здание в пригороде Бейрута - РИА Новости, 27.04.2025
ВВС Израиля атаковали жилое здание в пригороде Бейрута
Жилое здание в районе Хадас в южном пригороде Бейрута подверглось атаке израильских ВВС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:35:00+03:00
2025-04-27T18:35:00+03:00
в мире
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
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БЕЙРУТ, 27 апр - РИА Новости. Жилое здание в районе Хадас в южном пригороде Бейрута подверглось атаке израильских ВВС, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в воскресенье израильская армия опубликовала предупреждение о намерении нанести удар по цели в пригороде ливанской столицы. Предлогом для удара стал объект, якобы принадлежащий движению "Хезболлах", расположенный в жилом здании. Атаке боевой авиации предшествовало два удара беспилотников по ранее обозначенному израильскими военными зданию.
https://ria.ru/20250402/izrail-2008984810.html
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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль
В мире, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль
ВВС Израиля атаковали жилое здание в пригороде Бейрута

ВВС Израиля нанесли удар по жилому зданию в южном пригороде Бейрута

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 27 апр - РИА Новости. Жилое здание в районе Хадас в южном пригороде Бейрута подверглось атаке израильских ВВС, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в воскресенье израильская армия опубликовала предупреждение о намерении нанести удар по цели в пригороде ливанской столицы. Предлогом для удара стал объект, якобы принадлежащий движению "Хезболлах", расположенный в жилом здании.
Атаке боевой авиации предшествовало два удара беспилотников по ранее обозначенному израильскими военными зданию.
Дым над Дамаском - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
ВВС Израиля атаковали исследовательский центр в Дамаске, сообщили СМИ
2 апреля, 21:20
 
В миреХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраиль
 
 
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