https://ria.ru/20250427/vvs-2013718122.html

ВВС Израиля атаковали жилое здание в пригороде Бейрута

ВВС Израиля атаковали жилое здание в пригороде Бейрута - РИА Новости, 27.04.2025

ВВС Израиля атаковали жилое здание в пригороде Бейрута

Жилое здание в районе Хадас в южном пригороде Бейрута подверглось атаке израильских ВВС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:35:00+03:00

2025-04-27T18:35:00+03:00

2025-04-27T18:35:00+03:00

в мире

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg

БЕЙРУТ, 27 апр - РИА Новости. Жилое здание в районе Хадас в южном пригороде Бейрута подверглось атаке израильских ВВС, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в воскресенье израильская армия опубликовала предупреждение о намерении нанести удар по цели в пригороде ливанской столицы. Предлогом для удара стал объект, якобы принадлежащий движению "Хезболлах", расположенный в жилом здании. Атаке боевой авиации предшествовало два удара беспилотников по ранее обозначенному израильскими военными зданию.

https://ria.ru/20250402/izrail-2008984810.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль