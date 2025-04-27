https://ria.ru/20250427/vsu-2013725976.html

ВСУ продолжают применять БПЛА на Южнодонецком направлении, заявил командир

ВСУ продолжают применять БПЛА на Южнодонецком направлении, заявил командир - РИА Новости, 27.04.2025

ВСУ продолжают применять БПЛА на Южнодонецком направлении, заявил командир

ВСУ сохраняют высокую активность применения БПЛА различного типа, как ударных, так и разведывательных, на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T20:01:00+03:00

2025-04-27T20:01:00+03:00

2025-04-27T20:01:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. ВСУ сохраняют высокую активность применения БПЛА различного типа, как ударных, так и разведывательных, на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным "Саян". "Предыдущие периоды или мое личное мнение, что осталось все так же. По-прежнему бывают моменты, когда противник стал увеличивать налеты своих беспилотников, а именно FPV-дронов. Враг не дремлет, постоянно ведет разведку - расположение наших подразделений в определенных местах, "лесополках" и так далее", - рассказал командир об интенсивности применения дронов ВСУ. По его мнению, причиной массового применения дронов является помощь, оказываемая противнику европейскими странами, из-за которой у ВСУ есть достаточно средств, чтобы вести разведку и применять ударные беспилотники по позициям РФ. "У них (ВСУ - ред.) в этом проблем нет ни в батарейках, ни в FPV-дронах, ни в дронах Mavic, ни в различных больших беспилотных летательных аппаратах самолетного типа "Фурия" или "Лелека", а также Switchblade (американский барражирующий боеприпас - ред.)", - пояснил офицер. "Саян" добавил, что ВСУ боятся встревать во встречный бой и стараются все подавлять дронами, в связи с этим основной задачей ПВО РФ является поддержка мотострелковых подразделений и батальонов от ударов воздушных средств противника. Он добавил, что уничтожать вражеские воздушные средства необходимо любыми способами и методами, используя при этом различные средства подавления и обнаружения. В качестве примера "Саян" рассказал, что тип украинского БПЛА "Баба-Яга" может применяться противником не только днем, но и ночью. "Неоднократно были случаи, когда та же самая "Баба-Яга" подлетала на позицию наших пацанов, которые сидели в подвале дома и уже была готова сбросить мину на них. Но с помощью ребят, которые управляют нашими, была "бабайка" (дрон "Баба-Яга" - ред.) была сбита путем тарана. Я понимаю, что цена того же самого дрона Mavic очень велика, но сохранение жизни, здоровья своих ребят, пацанов гораздо более дороже", - подчеркнул военнослужащий.

https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html

https://ria.ru/20250422/rogov-2012645254.html

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