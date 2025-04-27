Рейтинг@Mail.ru
ВСУ продолжают применять БПЛА на Южнодонецком направлении, заявил командир - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/vsu-2013725976.html
ВСУ продолжают применять БПЛА на Южнодонецком направлении, заявил командир
ВСУ продолжают применять БПЛА на Южнодонецком направлении, заявил командир - РИА Новости, 27.04.2025
ВСУ продолжают применять БПЛА на Южнодонецком направлении, заявил командир
ВСУ сохраняют высокую активность применения БПЛА различного типа, как ударных, так и разведывательных, на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T20:01:00+03:00
2025-04-27T20:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9e9798c5f645506634cd3ed34a5ea11d.jpg
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. ВСУ сохраняют высокую активность применения БПЛА различного типа, как ударных, так и разведывательных, на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным "Саян". "Предыдущие периоды или мое личное мнение, что осталось все так же. По-прежнему бывают моменты, когда противник стал увеличивать налеты своих беспилотников, а именно FPV-дронов. Враг не дремлет, постоянно ведет разведку - расположение наших подразделений в определенных местах, "лесополках" и так далее", - рассказал командир об интенсивности применения дронов ВСУ. По его мнению, причиной массового применения дронов является помощь, оказываемая противнику европейскими странами, из-за которой у ВСУ есть достаточно средств, чтобы вести разведку и применять ударные беспилотники по позициям РФ. "У них (ВСУ - ред.) в этом проблем нет ни в батарейках, ни в FPV-дронах, ни в дронах Mavic, ни в различных больших беспилотных летательных аппаратах самолетного типа "Фурия" или "Лелека", а также Switchblade (американский барражирующий боеприпас - ред.)", - пояснил офицер. "Саян" добавил, что ВСУ боятся встревать во встречный бой и стараются все подавлять дронами, в связи с этим основной задачей ПВО РФ является поддержка мотострелковых подразделений и батальонов от ударов воздушных средств противника. Он добавил, что уничтожать вражеские воздушные средства необходимо любыми способами и методами, используя при этом различные средства подавления и обнаружения. В качестве примера "Саян" рассказал, что тип украинского БПЛА "Баба-Яга" может применяться противником не только днем, но и ночью. "Неоднократно были случаи, когда та же самая "Баба-Яга" подлетала на позицию наших пацанов, которые сидели в подвале дома и уже была готова сбросить мину на них. Но с помощью ребят, которые управляют нашими, была "бабайка" (дрон "Баба-Яга" - ред.) была сбита путем тарана. Я понимаю, что цена того же самого дрона Mavic очень велика, но сохранение жизни, здоровья своих ребят, пацанов гораздо более дороже", - подчеркнул военнослужащий.
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html
https://ria.ru/20250422/rogov-2012645254.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_365e88df6a80cecfd47af297a607fb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВСУ продолжают применять БПЛА на Южнодонецком направлении, заявил командир

ВСУ продолжают интенсивно применять беспилотники на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Беспилотник ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. ВСУ сохраняют высокую активность применения БПЛА различного типа, как ударных, так и разведывательных, на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным "Саян".
"Предыдущие периоды или мое личное мнение, что осталось все так же. По-прежнему бывают моменты, когда противник стал увеличивать налеты своих беспилотников, а именно FPV-дронов. Враг не дремлет, постоянно ведет разведку - расположение наших подразделений в определенных местах, "лесополках" и так далее", - рассказал командир об интенсивности применения дронов ВСУ.
Оператор 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Волк - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Оператор рассказал, как уйти от дуэлей с FPV-дронами ВСУ
2 апреля, 05:57
По его мнению, причиной массового применения дронов является помощь, оказываемая противнику европейскими странами, из-за которой у ВСУ есть достаточно средств, чтобы вести разведку и применять ударные беспилотники по позициям РФ.
"У них (ВСУ - ред.) в этом проблем нет ни в батарейках, ни в FPV-дронах, ни в дронах Mavic, ни в различных больших беспилотных летательных аппаратах самолетного типа "Фурия" или "Лелека", а также Switchblade (американский барражирующий боеприпас - ред.)", - пояснил офицер.
"Саян" добавил, что ВСУ боятся встревать во встречный бой и стараются все подавлять дронами, в связи с этим основной задачей ПВО РФ является поддержка мотострелковых подразделений и батальонов от ударов воздушных средств противника. Он добавил, что уничтожать вражеские воздушные средства необходимо любыми способами и методами, используя при этом различные средства подавления и обнаружения. В качестве примера "Саян" рассказал, что тип украинского БПЛА "Баба-Яга" может применяться противником не только днем, но и ночью.
"Неоднократно были случаи, когда та же самая "Баба-Яга" подлетала на позицию наших пацанов, которые сидели в подвале дома и уже была готова сбросить мину на них. Но с помощью ребят, которые управляют нашими, была "бабайка" (дрон "Баба-Яга" - ред.) была сбита путем тарана. Я понимаю, что цена того же самого дрона Mavic очень велика, но сохранение жизни, здоровья своих ребят, пацанов гораздо более дороже", - подчеркнул военнослужащий.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Рогов рассказал о переброске операторов БПЛА ВСУ в Запорожскую область
22 апреля, 06:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала