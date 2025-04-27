https://ria.ru/20250427/vsu-2013725976.html
ВСУ продолжают применять БПЛА на Южнодонецком направлении, заявил командир
ВСУ продолжают применять БПЛА на Южнодонецком направлении, заявил командир - РИА Новости, 27.04.2025
ВСУ продолжают применять БПЛА на Южнодонецком направлении, заявил командир
ВСУ сохраняют высокую активность применения БПЛА различного типа, как ударных, так и разведывательных, на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T20:01:00+03:00
2025-04-27T20:01:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. ВСУ сохраняют высокую активность применения БПЛА различного типа, как ударных, так и разведывательных, на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным "Саян". "Предыдущие периоды или мое личное мнение, что осталось все так же. По-прежнему бывают моменты, когда противник стал увеличивать налеты своих беспилотников, а именно FPV-дронов. Враг не дремлет, постоянно ведет разведку - расположение наших подразделений в определенных местах, "лесополках" и так далее", - рассказал командир об интенсивности применения дронов ВСУ. По его мнению, причиной массового применения дронов является помощь, оказываемая противнику европейскими странами, из-за которой у ВСУ есть достаточно средств, чтобы вести разведку и применять ударные беспилотники по позициям РФ. "У них (ВСУ - ред.) в этом проблем нет ни в батарейках, ни в FPV-дронах, ни в дронах Mavic, ни в различных больших беспилотных летательных аппаратах самолетного типа "Фурия" или "Лелека", а также Switchblade (американский барражирующий боеприпас - ред.)", - пояснил офицер. "Саян" добавил, что ВСУ боятся встревать во встречный бой и стараются все подавлять дронами, в связи с этим основной задачей ПВО РФ является поддержка мотострелковых подразделений и батальонов от ударов воздушных средств противника. Он добавил, что уничтожать вражеские воздушные средства необходимо любыми способами и методами, используя при этом различные средства подавления и обнаружения. В качестве примера "Саян" рассказал, что тип украинского БПЛА "Баба-Яга" может применяться противником не только днем, но и ночью. "Неоднократно были случаи, когда та же самая "Баба-Яга" подлетала на позицию наших пацанов, которые сидели в подвале дома и уже была готова сбросить мину на них. Но с помощью ребят, которые управляют нашими, была "бабайка" (дрон "Баба-Яга" - ред.) была сбита путем тарана. Я понимаю, что цена того же самого дрона Mavic очень велика, но сохранение жизни, здоровья своих ребят, пацанов гораздо более дороже", - подчеркнул военнослужащий.
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ВСУ продолжают применять БПЛА на Южнодонецком направлении, заявил командир
ВСУ продолжают интенсивно применять беспилотники на Южнодонецком направлении
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. ВСУ сохраняют высокую активность применения БПЛА различного типа, как ударных, так и разведывательных, на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным "Саян".
"Предыдущие периоды или мое личное мнение, что осталось все так же. По-прежнему бывают моменты, когда противник стал увеличивать налеты своих беспилотников, а именно FPV-дронов. Враг не дремлет, постоянно ведет разведку - расположение наших подразделений в определенных местах, "лесополках" и так далее", - рассказал командир об интенсивности применения дронов ВСУ
.
По его мнению, причиной массового применения дронов является помощь, оказываемая противнику европейскими странами, из-за которой у ВСУ есть достаточно средств, чтобы вести разведку и применять ударные беспилотники по позициям РФ
.
"У них (ВСУ - ред.) в этом проблем нет ни в батарейках, ни в FPV-дронах, ни в дронах Mavic, ни в различных больших беспилотных летательных аппаратах самолетного типа "Фурия" или "Лелека", а также Switchblade (американский барражирующий боеприпас - ред.)", - пояснил офицер.
"Саян" добавил, что ВСУ боятся встревать во встречный бой и стараются все подавлять дронами, в связи с этим основной задачей ПВО РФ является поддержка мотострелковых подразделений и батальонов от ударов воздушных средств противника. Он добавил, что уничтожать вражеские воздушные средства необходимо любыми способами и методами, используя при этом различные средства подавления и обнаружения. В качестве примера "Саян" рассказал, что тип украинского БПЛА "Баба-Яга" может применяться противником не только днем, но и ночью.
"Неоднократно были случаи, когда та же самая "Баба-Яга" подлетала на позицию наших пацанов, которые сидели в подвале дома и уже была готова сбросить мину на них. Но с помощью ребят, которые управляют нашими, была "бабайка" (дрон "Баба-Яга" - ред.) была сбита путем тарана. Я понимаю, что цена того же самого дрона Mavic очень велика, но сохранение жизни, здоровья своих ребят, пацанов гораздо более дороже", - подчеркнул военнослужащий.