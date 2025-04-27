https://ria.ru/20250427/vsu-2013722007.html
Евродепутат назвал вторжение в Курскую область очередным провалом для ВСУ
Евродепутат назвал вторжение в Курскую область очередным провалом для ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Евродепутат назвал вторжение в Курскую область очередным провалом для ВСУ
Киевский режим провел кровавую операцию по вторжению в Курскую область, которая обернулась потерями для украинских войск, но не принесла абсолютно никакого... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T19:09:00+03:00
2025-04-27T19:09:00+03:00
2025-04-27T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
тьерри мариани
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
полное освобождение курской области
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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Киевский режим провел кровавую операцию по вторжению в Курскую область, которая обернулась потерями для украинских войск, но не принесла абсолютно никакого результата, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Это вторжение на российскую территорию в Курскую область... Мы говорим: "Курская область", но в действительности вы знаете лучше, чем я, что украинские войска всегда долго оставались вдалеке от Курска и на самом деле занимали совсем небольшую территорию. Это вторжение останется, я хочу сказать, крайне кровавой операцией для украинской армии, не принесшей совершенно никаких результатов", - сказал Мариани. Как отметил политик, идея удерживать часть территории Курской области для упрощения переговоров с Россией принадлежала, в частности, Великобритании, однако привела лишь к смертям тысяч украинских солдат и потери большого количества техники. "Я думаю, это был губительный эпизод, без которого мы могли обойтись. И опять же, если подтвердится, что это было сделано по инициативе британцев, то это очередной провал", - добавил Мариани. Политик также отметил символизм этого провала ВСУ, так как именно Курская битва 1943 года в Великой Отечественной войне стала одним из самых решающих сражений во Второй мировой войне. "И все закачивается примерно как в 1943 году, хочу сказать. Те, кто ее спровоцировал... Так как изначально это было нацистское наступление, а теперь - украинское. Те, кто ее спровоцировал, в конце концов потерпели поражение", - добавил Мариани. "Сегодня переговоры для Зеленского могут продолжаться, я надеюсь, как можно скорее для достижения мира, но в любом случае без оккупации части российской территории", - заключил евродепутат. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
https://ria.ru/20250427/deputat-2013696482.html
https://ria.ru/20250427/ekspert-2013687349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, тьерри мариани, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тьерри Мариани, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Полное освобождение Курской области
Евродепутат назвал вторжение в Курскую область очередным провалом для ВСУ
Депутат Мариани назвал курское вторжение ВСУ кровавой операцией без результата
ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Киевский режим провел кровавую операцию по вторжению в Курскую область, которая обернулась потерями для украинских войск, но не принесла абсолютно никакого результата, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
доложил президенту России Владимиру Путину
о завершении операции по освобождению Курской области
от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ
село Горналь.
"Это вторжение на российскую территорию в Курскую область... Мы говорим: "Курская область", но в действительности вы знаете лучше, чем я, что украинские войска всегда долго оставались вдалеке от Курска
и на самом деле занимали совсем небольшую территорию. Это вторжение останется, я хочу сказать, крайне кровавой операцией для украинской армии, не принесшей совершенно никаких результатов", - сказал Мариани
.
Как отметил политик, идея удерживать часть территории Курской области для упрощения переговоров с Россией принадлежала, в частности, Великобритании
, однако привела лишь к смертям тысяч украинских солдат и потери большого количества техники.
"Я думаю, это был губительный эпизод, без которого мы могли обойтись. И опять же, если подтвердится, что это было сделано по инициативе британцев, то это очередной провал", - добавил Мариани.
Политик также отметил символизм этого провала ВСУ, так как именно Курская битва 1943 года в Великой Отечественной войне стала одним из самых решающих сражений во Второй мировой войне.
"И все закачивается примерно как в 1943 году, хочу сказать. Те, кто ее спровоцировал... Так как изначально это было нацистское наступление, а теперь - украинское. Те, кто ее спровоцировал, в конце концов потерпели поражение", - добавил Мариани.
"Сегодня переговоры для Зеленского могут продолжаться, я надеюсь, как можно скорее для достижения мира, но в любом случае без оккупации части российской территории", - заключил евродепутат.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа
и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК
России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.