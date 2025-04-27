https://ria.ru/20250427/vsu-2013722007.html

Евродепутат назвал вторжение в Курскую область очередным провалом для ВСУ

Евродепутат назвал вторжение в Курскую область очередным провалом для ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025

Евродепутат назвал вторжение в Курскую область очередным провалом для ВСУ

Киевский режим провел кровавую операцию по вторжению в Курскую область, которая обернулась потерями для украинских войск, но не принесла абсолютно никакого... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T19:09:00+03:00

2025-04-27T19:09:00+03:00

2025-04-27T19:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

тьерри мариани

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полное освобождение курской области

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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Киевский режим провел кровавую операцию по вторжению в Курскую область, которая обернулась потерями для украинских войск, но не принесла абсолютно никакого результата, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Это вторжение на российскую территорию в Курскую область... Мы говорим: "Курская область", но в действительности вы знаете лучше, чем я, что украинские войска всегда долго оставались вдалеке от Курска и на самом деле занимали совсем небольшую территорию. Это вторжение останется, я хочу сказать, крайне кровавой операцией для украинской армии, не принесшей совершенно никаких результатов", - сказал Мариани. Как отметил политик, идея удерживать часть территории Курской области для упрощения переговоров с Россией принадлежала, в частности, Великобритании, однако привела лишь к смертям тысяч украинских солдат и потери большого количества техники. "Я думаю, это был губительный эпизод, без которого мы могли обойтись. И опять же, если подтвердится, что это было сделано по инициативе британцев, то это очередной провал", - добавил Мариани. Политик также отметил символизм этого провала ВСУ, так как именно Курская битва 1943 года в Великой Отечественной войне стала одним из самых решающих сражений во Второй мировой войне. "И все закачивается примерно как в 1943 году, хочу сказать. Те, кто ее спровоцировал... Так как изначально это было нацистское наступление, а теперь - украинское. Те, кто ее спровоцировал, в конце концов потерпели поражение", - добавил Мариани. "Сегодня переговоры для Зеленского могут продолжаться, я надеюсь, как можно скорее для достижения мира, но в любом случае без оккупации части российской территории", - заключил евродепутат. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

https://ria.ru/20250427/deputat-2013696482.html

https://ria.ru/20250427/ekspert-2013687349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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