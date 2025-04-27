https://ria.ru/20250427/vsu-2013694844.html

Эксперты назвали освобождение Курской области ударом по моральному духу ВСУ

Эксперты назвали освобождение Курской области ударом по моральному духу ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025

Эксперты назвали освобождение Курской области ударом по моральному духу ВСУ

Освобождение Вооруженными силами РФ Курской области является нокаутом и серьезным ударом по моральному духу украинских военных, заявили РИА Новости эксперты из... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:45:00+03:00

2025-04-27T15:45:00+03:00

2025-04-27T15:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

алжир (провинция)

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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АЛЖИР/БАГДАД, 27 апр - РИА Новости. Освобождение Вооруженными силами РФ Курской области является нокаутом и серьезным ударом по моральному духу украинских военных, заявили РИА Новости эксперты из Алжира и Ирака. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Освобождение Курской области представляет собой большой удар по моральному духу украинских солдат с точки зрения их поражения в битве, которая преподносилась как переломная", - считает профессор политологии и международных отношений университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадих. По словам эксперта, завершение боевых действий в Курской области будет "последним гвоздем в гроб какого-либо украинского контрнаступления". Вадих выразил мнение, что ситуация стала ближе к столу переговоров и дальше от поля боя. "Россия фактически и стратегически устранила какое-либо посягательство на свою территориальную целостность, которым Украина и страны Запада могли воспользоваться на переговорах", - отметил эксперт. В свою очередь эксперт из Ирака в вопросах безопасности Хайдер Сальман также подчеркнул, что освобождение Курской области представляет собой серьезный удар по Киеву. "Нельзя сравнивать российскую и украинскую армии, даже если украинской идут поставки из Европы. Это заявление (об освобождении – ред.) является нокаутом для Украины, учитывая продвижение России в остальных районах на южном и юго-восточном направлениях", - сообщил Сальман.

https://ria.ru/20250426/alaudinov--2013605055.html

https://ria.ru/20250426/smi-2013617219.html

курская область

россия

алжир (провинция)

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курская область, россия, алжир (провинция), валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины