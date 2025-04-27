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Эксперты назвали освобождение Курской области ударом по моральному духу ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/vsu-2013694844.html
Эксперты назвали освобождение Курской области ударом по моральному духу ВСУ
Эксперты назвали освобождение Курской области ударом по моральному духу ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Эксперты назвали освобождение Курской области ударом по моральному духу ВСУ
Освобождение Вооруженными силами РФ Курской области является нокаутом и серьезным ударом по моральному духу украинских военных, заявили РИА Новости эксперты из... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:45:00+03:00
2025-04-27T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
алжир (провинция)
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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АЛЖИР/БАГДАД, 27 апр - РИА Новости. Освобождение Вооруженными силами РФ Курской области является нокаутом и серьезным ударом по моральному духу украинских военных, заявили РИА Новости эксперты из Алжира и Ирака. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Освобождение Курской области представляет собой большой удар по моральному духу украинских солдат с точки зрения их поражения в битве, которая преподносилась как переломная", - считает профессор политологии и международных отношений университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадих. По словам эксперта, завершение боевых действий в Курской области будет "последним гвоздем в гроб какого-либо украинского контрнаступления". Вадих выразил мнение, что ситуация стала ближе к столу переговоров и дальше от поля боя. "Россия фактически и стратегически устранила какое-либо посягательство на свою территориальную целостность, которым Украина и страны Запада могли воспользоваться на переговорах", - отметил эксперт. В свою очередь эксперт из Ирака в вопросах безопасности Хайдер Сальман также подчеркнул, что освобождение Курской области представляет собой серьезный удар по Киеву. "Нельзя сравнивать российскую и украинскую армии, даже если украинской идут поставки из Европы. Это заявление (об освобождении – ред.) является нокаутом для Украины, учитывая продвижение России в остальных районах на южном и юго-восточном направлениях", - сообщил Сальман.
https://ria.ru/20250426/alaudinov--2013605055.html
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курская область, россия, алжир (провинция), валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Алжир (провинция), Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Эксперты назвали освобождение Курской области ударом по моральному духу ВСУ

Вадих: освобождение Курской области является ударом по моральному духу ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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АЛЖИР/БАГДАД, 27 апр - РИА Новости. Освобождение Вооруженными силами РФ Курской области является нокаутом и серьезным ударом по моральному духу украинских военных, заявили РИА Новости эксперты из Алжира и Ирака.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Алаудинов высказался об освобождении Курской области
26 апреля, 17:46
"Освобождение Курской области представляет собой большой удар по моральному духу украинских солдат с точки зрения их поражения в битве, которая преподносилась как переломная", - считает профессор политологии и международных отношений университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадих.
По словам эксперта, завершение боевых действий в Курской области будет "последним гвоздем в гроб какого-либо украинского контрнаступления". Вадих выразил мнение, что ситуация стала ближе к столу переговоров и дальше от поля боя.
"Россия фактически и стратегически устранила какое-либо посягательство на свою территориальную целостность, которым Украина и страны Запада могли воспользоваться на переговорах", - отметил эксперт.
В свою очередь эксперт из Ирака в вопросах безопасности Хайдер Сальман также подчеркнул, что освобождение Курской области представляет собой серьезный удар по Киеву.
"Нельзя сравнивать российскую и украинскую армии, даже если украинской идут поставки из Европы. Это заявление (об освобождении – ред.) является нокаутом для Украины, учитывая продвижение России в остальных районах на южном и юго-восточном направлениях", - сообщил Сальман.
Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области
26 апреля, 19:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлжир (провинция)Валерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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