Эксперты назвали освобождение Курской области ударом по моральному духу ВСУ
Вадих: освобождение Курской области является ударом по моральному духу ВСУ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЖИР/БАГДАД, 27 апр - РИА Новости. Освобождение Вооруженными силами РФ Курской области является нокаутом и серьезным ударом по моральному духу украинских военных, заявили РИА Новости эксперты из Алжира и Ирака.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Алаудинов высказался об освобождении Курской области
26 апреля, 17:46
"Освобождение Курской области представляет собой большой удар по моральному духу украинских солдат с точки зрения их поражения в битве, которая преподносилась как переломная", - считает профессор политологии и международных отношений университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадих.
По словам эксперта, завершение боевых действий в Курской области будет "последним гвоздем в гроб какого-либо украинского контрнаступления". Вадих выразил мнение, что ситуация стала ближе к столу переговоров и дальше от поля боя.
"Россия фактически и стратегически устранила какое-либо посягательство на свою территориальную целостность, которым Украина и страны Запада могли воспользоваться на переговорах", - отметил эксперт.
"Нельзя сравнивать российскую и украинскую армии, даже если украинской идут поставки из Европы. Это заявление (об освобождении – ред.) является нокаутом для Украины, учитывая продвижение России в остальных районах на южном и юго-восточном направлениях", - сообщил Сальман.
Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области
26 апреля, 19:32