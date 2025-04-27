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Дроны ВСУ по ошибке снабжали ВС России сигаретами и шоколадом
Дроны ВСУ по ошибке снабжали ВС России сигаретами и шоколадом - РИА Новости, 27.04.2025
Дроны ВСУ по ошибке снабжали ВС России сигаретами и шоколадом
Украинский дрон "Баба-Яга" по ошибке снабжал штурмовиков ВС РФ, захвативших вражеские позиции в Дзержинске (украинское название – Торецк) в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:30:00+03:00
2025-04-27T15:30:00+03:00
2025-04-27T15:30:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Украинский дрон "Баба-Яга" по ошибке снабжал штурмовиков ВС РФ, захвативших вражеские позиции в Дзержинске (украинское название – Торецк) в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик 51-й армии с позывным "Каскад". "В нашей группе товарищ взял (в плен – ред.) четыре полицейских стрелка, мобилизованных. Достаточно было одной гранаты, чтобы ребята сдались. Позже сидели они на позиции с нашими ребятами. Мы своему руководству доложились о том, что пленные есть. Вывести (в тыл – ред.) мы их по определенным причинам не могли. А им (возможности - ред.) докладываться и давать какие-то знаки о том, что они попали в плен, мы не давали. Поэтому "Баба Яга" регулярно привозила, сбрасывала (снабжение – ред.) на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду", – сказал боец. По его словам, снабжение от ВСУ шло бесперебойно, и штурмовики ВС РФ продолжали уничтожать украинских боевиков, регулярно получая посылки с БПЛА, в которых был даже шоколад.
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торецк, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Торецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ по ошибке снабжали ВС России сигаретами и шоколадом
ВСУ после утраты позиций в ДНР доставляли дронами сигареты и шоколад ВС России