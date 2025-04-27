https://ria.ru/20250427/vsu-2013691965.html

Дроны ВСУ по ошибке снабжали ВС России сигаретами и шоколадом

Дроны ВСУ по ошибке снабжали ВС России сигаретами и шоколадом - РИА Новости, 27.04.2025

Дроны ВСУ по ошибке снабжали ВС России сигаретами и шоколадом

Украинский дрон "Баба-Яга" по ошибке снабжал штурмовиков ВС РФ, захвативших вражеские позиции в Дзержинске (украинское название – Торецк) в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:30:00+03:00

2025-04-27T15:30:00+03:00

2025-04-27T15:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

торецк

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Украинский дрон "Баба-Яга" по ошибке снабжал штурмовиков ВС РФ, захвативших вражеские позиции в Дзержинске (украинское название – Торецк) в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик 51-й армии с позывным "Каскад". "В нашей группе товарищ взял (в плен – ред.) четыре полицейских стрелка, мобилизованных. Достаточно было одной гранаты, чтобы ребята сдались. Позже сидели они на позиции с нашими ребятами. Мы своему руководству доложились о том, что пленные есть. Вывести (в тыл – ред.) мы их по определенным причинам не могли. А им (возможности - ред.) докладываться и давать какие-то знаки о том, что они попали в плен, мы не давали. Поэтому "Баба Яга" регулярно привозила, сбрасывала (снабжение – ред.) на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду", – сказал боец. По его словам, снабжение от ВСУ шло бесперебойно, и штурмовики ВС РФ продолжали уничтожать украинских боевиков, регулярно получая посылки с БПЛА, в которых был даже шоколад.

https://ria.ru/20250426/dron-2013616566.html

торецк

донецкая народная республика

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торецк, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия