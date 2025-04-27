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ВСУ потеряли более 425 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 425 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 27.04.2025
ВСУ потеряли более 425 военных в зоне действий группировки "Центр"
Группировка "Центр" в течение суток улучшила тактическое положение, противник в зоне действия группировки потерял свыше 425 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:07:00+03:00
2025-04-27T12:07:00+03:00
2025-04-27T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" в течение суток улучшила тактическое положение, противник в зоне действия группировки потерял свыше 425 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Богдановка, Удачное, Ульяновка, Новоэкономическое и Котляровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 425 военных в зоне действий группировки "Центр"
МО РФ: ВСУ потеряли более 425 военных в зоне действий группировки "Центр"