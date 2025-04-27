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ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 27.04.2025
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в воскресенье Министерство... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:05:00+03:00
2025-04-27T12:05:00+03:00
2025-04-27T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запселье, Юнаковка, Пролетарское, Новодмитровка и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад горючего", - говорится в сообщении военного ведомства.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий "Севера"