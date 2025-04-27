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ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 27.04.2025

ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в воскресенье Министерство... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T12:05:00+03:00

2025-04-27T12:05:00+03:00

2025-04-27T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сумская область

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запселье, Юнаковка, Пролетарское, Новодмитровка и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад горючего", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область