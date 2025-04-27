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Украинские войска потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 27.04.2025 (обновлено: 12:37 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/voyska--2013673808.html
Украинские войска потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока"
Украинские войска потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 27.04.2025
Украинские войска потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и две станции РЭБ в зоне действия группировки,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:09:00+03:00
2025-04-27T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и две станции РЭБ в зоне действия группировки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Комар и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Украинские войска потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока"

МО РФ: украинские войска потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и две станции РЭБ в зоне действия группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Комар и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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