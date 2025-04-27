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Украинские войска потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока"
Украинские войска потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 27.04.2025
Украинские войска потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и две станции РЭБ в зоне действия группировки,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:09:00+03:00
2025-04-27T12:09:00+03:00
2025-04-27T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и две станции РЭБ в зоне действия группировки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Комар и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Украинские войска потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока"
МО РФ: украинские войска потеряли до 140 военных в зоне действий "Востока"