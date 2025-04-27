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Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае - РИА Новости, 27.04.2025
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11:14 27.04.2025 (обновлено: 14:03 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/volodin--2013669455.html
Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае
Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае - РИА Новости, 27.04.2025
Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в Telegram-канале законы, которые вступят в силу в мае. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T11:14:00+03:00
2025-04-27T14:03:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
евразийский экономический союз
общество
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в Telegram-канале законы, которые вступят в силу в мае."Заработает ряд норм по противодействию мошенничеству. Кредитные организации будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента", — написал парламентарий.Еще один закон позволит усилить защиту персональных данных за счет кратного повышения штрафов за их утечку. Для компаний, допустивших повторное нарушение, они станут оборотными и составят до трех процентов выручки.Володин рассказал и мерах по повышению контроля за иноагентами и бежавшими из страны. Так, теперь будет больше оснований для признания иностранным агентом: к ним будут относить тех, кто помогает зарубежным странам в действиях против безопасности России и вовлекает граждан в сбор данных о военной-промышленной сфере.По словам спикера ГД, от правосудия не смогут уйти те, кто скрывается за рубежом: судебное разбирательство будут проводить без их участия по двадцати статьям (закон вступил в силу 21 апреля), этот комплекс мер усилит защиту суверенитета России. Другая норма коснется лимита на денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента. Она вступит в силу 30 мая.&quot;При упрощенной идентификации без открытия банковского счета физлица смогут перевести максимум 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств. Максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа повышен с 60 до 100 тысяч рублей&quot;, — указано в релизе.С 25 мая начнет действовать норма о создании реестра должников по алиментам. Данные о нарушителях останутся в открытом доступе до погашения долга.Кроме этого, вступит в силу закон о контроле за ввозимой растительной продукцией. Проверки будут проводить до отгрузки, а в отдельных случаях — в местах выращивания. Новый порядок не затронет участников Евразийского экономического союза.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, евразийский экономический союз, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Евразийский экономический союз, Общество
Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае

Володин перечислил законы, вступающие в силу в мае

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСпикер Госдумы Вячеслав Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в Telegram-канале законы, которые вступят в силу в мае.
"Заработает ряд норм по противодействию мошенничеству. Кредитные организации будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента", — написал парламентарий.
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11 февраля, 13:50
Еще один закон позволит усилить защиту персональных данных за счет кратного повышения штрафов за их утечку. Для компаний, допустивших повторное нарушение, они станут оборотными и составят до трех процентов выручки.
Володин рассказал и мерах по повышению контроля за иноагентами и бежавшими из страны. Так, теперь будет больше оснований для признания иностранным агентом: к ним будут относить тех, кто помогает зарубежным странам в действиях против безопасности России и вовлекает граждан в сбор данных о военной-промышленной сфере.
По словам спикера ГД, от правосудия не смогут уйти те, кто скрывается за рубежом: судебное разбирательство будут проводить без их участия по двадцати статьям (закон вступил в силу 21 апреля), этот комплекс мер усилит защиту суверенитета России.
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Другая норма коснется лимита на денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента. Она вступит в силу 30 мая.
«

"При упрощенной идентификации без открытия банковского счета физлица смогут перевести максимум 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств. Максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа повышен с 60 до 100 тысяч рублей", — указано в релизе.

С 25 мая начнет действовать норма о создании реестра должников по алиментам. Данные о нарушителях останутся в открытом доступе до погашения долга.
Кроме этого, вступит в силу закон о контроле за ввозимой растительной продукцией. Проверки будут проводить до отгрузки, а в отдельных случаях — в местах выращивания. Новый порядок не затронет участников Евразийского экономического союза.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФЕвразийский экономический союзОбщество
 
 
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