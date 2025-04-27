https://ria.ru/20250427/veterinary-2013728270.html

В Уфе ветеринары проверили состояние собаки, избитой женщиной при ребенке

В Уфе ветеринары проверили состояние собаки, избитой женщиной при ребенке - РИА Новости, 27.04.2025

В Уфе ветеринары проверили состояние собаки, избитой женщиной при ребенке

Ветеринары проверили состояние собаки, избитой уфимкой при ребенке из-за пролитого кофе, у животного не обнаружены переломы, сообщил РИА Новости общественный... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T20:36:00+03:00

2025-04-27T20:36:00+03:00

2025-04-27T20:36:00+03:00

происшествия

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УФА, 27 апр – РИА Новости. Ветеринары проверили состояние собаки, избитой уфимкой при ребенке из-за пролитого кофе, у животного не обнаружены переломы, сообщил РИА Новости общественный инспектор Росприроднадзора Дмитрий Стрельников. В воскресенье общественный резонанс вызвало видео в соцсетях, где женщина из-за пролитого кофе избила маленькую собаку при собственном ребенке в Уфе. Правоохранители установили личность женщины – ею оказалась 28-летняя женщина. Проводится полицейская проверка. Кроме того, проверкой ситуации с ребенком занимаются органы опеки и попечительства города. "Общественники и волонтеры посетили квартиру, где живет собака. С согласия хозяина животное было доставлено в городскую ветеринарную станцию, специалисты осмотрели собаку и провели рентген, переломов и других патологий не обнаружили", - рассказал собеседник. Он отметил, что собака активная, не запуганная, в тесном и дружелюбном контакте с хозяином, который является супругом 28-летней женщины. "Мы предложили передать собаку волонтерам, пока хозяин не дал согласия. Мы с ними в контакте, при необходимости готовы взять животное", - добавил Стрельников. Ранее в СМИ и соцсетях было опубликовано видео инцидента, зафиксированного камерой наблюдения в подъезде жилого дома. На кадрах видно, как женщина ведет небольшого размера собаку за поводок, в один момент она роняет стакан, громко матерится, несколько раз пинает собаку и говорит ребенку, что теперь придется идти за новым кофе. Женщина упрекает ребенка, что в пролитом кофе виновата его собака. На записи слышно, как происходящим возмущается жительница дома. Женщина отвечает, что это не ее дело и уходит вместе с ребенком и собакой.

https://ria.ru/20250427/ufa-2013710656.html

https://ria.ru/20250427/lichnost-2013708766.html

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происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия