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Два вертолета вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы - РИА Новости, 27.04.2025
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15:45 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/vertolety-2013694719.html
Два вертолета вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы
Два вертолета вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы - РИА Новости, 27.04.2025
Два вертолета вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы
Два вертолета Ка-32 вылетели на тушение пожара в банном комплексе на востоке Москвы, информирует пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:45:00+03:00
2025-04-27T15:45:00+03:00
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 вылетели на тушение пожара в банном комплексе на востоке Москвы, информирует пресс-служба МЧС РФ. Ранее пресс-служба сообщала, что банный комплекс горит на площади 1200 квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров. "Для тушения пожара вылетели 2 вертолета КА-32 ГКУ "МАЦ", - говорится в сообщении.
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Крупный пожар в банном комплексе на Яузской аллее в Москве
Банный комплекс горит на площади 1200 "квадратов" на Яузской аллее на востоке Москвы, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек, сообщили в МЧС.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Происшествия
Два вертолета вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы

Два вертолета Ка-32 вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы

© МЧС РоссииНа месте пожара в банном комплексе "Банная усадьба" в Москве. Кадр видео
На месте пожара в банном комплексе Банная усадьба в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© МЧС России
На месте пожара в банном комплексе "Банная усадьба" в Москве. Кадр видео
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 вылетели на тушение пожара в банном комплексе на востоке Москвы, информирует пресс-служба МЧС РФ.
Ранее пресс-служба сообщала, что банный комплекс горит на площади 1200 квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров.
"Для тушения пожара вылетели 2 вертолета КА-32 ГКУ "МАЦ", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32Происшествия
 
 
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