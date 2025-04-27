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Два вертолета вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы
Два вертолета вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы - РИА Новости, 27.04.2025
Два вертолета вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы
Два вертолета Ка-32 вылетели на тушение пожара в банном комплексе на востоке Москвы, информирует пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:45:00+03:00
2025-04-27T15:45:00+03:00
2025-04-27T15:45:00+03:00
москва
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 вылетели на тушение пожара в банном комплексе на востоке Москвы, информирует пресс-служба МЧС РФ. Ранее пресс-служба сообщала, что банный комплекс горит на площади 1200 квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров. "Для тушения пожара вылетели 2 вертолета КА-32 ГКУ "МАЦ", - говорится в сообщении.
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Крупный пожар в банном комплексе на Яузской аллее в Москве
Банный комплекс горит на площади 1200 "квадратов" на Яузской аллее на востоке Москвы, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек, сообщили в МЧС.
2025-04-27T15:45
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Происшествия
Два вертолета вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы
Два вертолета Ка-32 вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы