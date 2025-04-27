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Два вертолета вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы

Два вертолета вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы - РИА Новости, 27.04.2025

Два вертолета вылетели к месту пожара в банном комплексе на востоке Москвы

Два вертолета Ка-32 вылетели на тушение пожара в банном комплексе на востоке Москвы, информирует пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:45:00+03:00

2025-04-27T15:45:00+03:00

2025-04-27T15:45:00+03:00

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Два вертолета Ка-32 вылетели на тушение пожара в банном комплексе на востоке Москвы, информирует пресс-служба МЧС РФ. Ранее пресс-служба сообщала, что банный комплекс горит на площади 1200 квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров. "Для тушения пожара вылетели 2 вертолета КА-32 ГКУ "МАЦ", - говорится в сообщении.

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москва

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Крупный пожар в банном комплексе на Яузской аллее в Москве Банный комплекс горит на площади 1200 "квадратов" на Яузской аллее на востоке Москвы, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек, сообщили в МЧС. 2025-04-27T15:45 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия