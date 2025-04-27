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В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли девять человек - РИА Новости, 27.04.2025
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13:19 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/vankuver-2013679083.html
В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли девять человек
В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли девять человек - РИА Новости, 27.04.2025
В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли девять человек
Полиция канадского Ванкувера сообщила о девяти погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей во время фестиваля. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:19:00+03:00
2025-04-27T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полиция канадского Ванкувера сообщила о девяти погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей во время фестиваля. Как ранее сообщала полиция, автомобиль въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу, водитель был задержан на месте происшествия. Как сообщал канадский телеканал Global News, в результате наезда погибли по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, еще шесть пострадали. "На данный момент мы можем подтвердить, что девять человек погибли после того, как мужчина въехал в толпу на фестивале Лапу-Лапу. Наши мысли со всеми, кого затронул этот трагический инцидент", - написала полиция в соцсети Х. Ранее полиция Ванкувера заявила, что наезд автомобиля на толпу во время филиппинского культурного фестиваля пока не рассматривается как теракт.
https://ria.ru/20250303/naezd-2002819665.html
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ванкувер, в мире
Ванкувер, В мире
В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли девять человек

Полиция Ванкувера сообщила о 9 погибших в результате наезда автомобиля на толпу

© Фото : соцсетиАвтомобиль, который врезался в толпу на фестивале в Ванкувере, Канада
Автомобиль, который врезался в толпу на фестивале в Ванкувере, Канада - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : соцсети
Автомобиль, который врезался в толпу на фестивале в Ванкувере, Канада
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полиция канадского Ванкувера сообщила о девяти погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей во время фестиваля.
Как ранее сообщала полиция, автомобиль въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу, водитель был задержан на месте происшествия. Как сообщал канадский телеканал Global News, в результате наезда погибли по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, еще шесть пострадали.
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"На данный момент мы можем подтвердить, что девять человек погибли после того, как мужчина въехал в толпу на фестивале Лапу-Лапу. Наши мысли со всеми, кого затронул этот трагический инцидент", - написала полиция в соцсети Х.
Ранее полиция Ванкувера заявила, что наезд автомобиля на толпу во время филиппинского культурного фестиваля пока не рассматривается как теракт.
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14 февраля, 13:43
 
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