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В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли девять человек
В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли девять человек - РИА Новости, 27.04.2025
В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли девять человек
Полиция канадского Ванкувера сообщила о девяти погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей во время фестиваля. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:19:00+03:00
2025-04-27T13:19:00+03:00
2025-04-27T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полиция канадского Ванкувера сообщила о девяти погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей во время фестиваля. Как ранее сообщала полиция, автомобиль въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу, водитель был задержан на месте происшествия. Как сообщал канадский телеканал Global News, в результате наезда погибли по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, еще шесть пострадали. "На данный момент мы можем подтвердить, что девять человек погибли после того, как мужчина въехал в толпу на фестивале Лапу-Лапу. Наши мысли со всеми, кого затронул этот трагический инцидент", - написала полиция в соцсети Х. Ранее полиция Ванкувера заявила, что наезд автомобиля на толпу во время филиппинского культурного фестиваля пока не рассматривается как теракт.
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ванкувер, в мире
В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли девять человек
Полиция Ванкувера сообщила о 9 погибших в результате наезда автомобиля на толпу