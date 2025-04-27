https://ria.ru/20250427/vankuver-2013679083.html

В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли девять человек

В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли девять человек - РИА Новости, 27.04.2025

В Ванкувере при наезде машины на толпу погибли девять человек

Полиция канадского Ванкувера сообщила о девяти погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей во время фестиваля. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T13:19:00+03:00

2025-04-27T13:19:00+03:00

2025-04-27T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полиция канадского Ванкувера сообщила о девяти погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей во время фестиваля. Как ранее сообщала полиция, автомобиль въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу, водитель был задержан на месте происшествия. Как сообщал канадский телеканал Global News, в результате наезда погибли по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, еще шесть пострадали. "На данный момент мы можем подтвердить, что девять человек погибли после того, как мужчина въехал в толпу на фестивале Лапу-Лапу. Наши мысли со всеми, кого затронул этот трагический инцидент", - написала полиция в соцсети Х. Ранее полиция Ванкувера заявила, что наезд автомобиля на толпу во время филиппинского культурного фестиваля пока не рассматривается как теракт.

https://ria.ru/20250303/naezd-2002819665.html

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