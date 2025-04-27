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Полиция Ванкувера сообщила, что не считает наезд машины на толпу терактом
Полиция Ванкувера сообщила, что не считает наезд машины на толпу терактом - РИА Новости, 27.04.2025
Полиция Ванкувера сообщила, что не считает наезд машины на толпу терактом
Полиция канадского Ванкувера заявила, что наезд автомобиля на толпу во время филиппинского культурного фестиваля пока не рассматривается как теракт. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:45:00+03:00
2025-04-27T12:45:00+03:00
2025-04-27T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полиция канадского Ванкувера заявила, что наезд автомобиля на толпу во время филиппинского культурного фестиваля пока не рассматривается как теракт. По данным полиции, автомобиль въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу, водитель был задержан на месте происшествия. Как сообщал канадский телеканал Global News, в результате наезда погибли по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, еще шесть пострадали. "На данный момент мы уверены, что это происшествие не было терактом", - говорится в сообщении полиции в соцсети X. Полиция добавила в другом пресс-релизе, что задержан водитель автомобиля, 30-летний житель Ванкувера.
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ванкувер, в мире
Полиция Ванкувера сообщила, что не считает наезд машины на толпу терактом
Полиция Ванкувера сообщила, что не считает наезд на толпу на фестивале терактом