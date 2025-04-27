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В Ванкувере после наезда машины на толпу погибли восемь человек
В Ванкувере после наезда машины на толпу погибли восемь человек - РИА Новости, 27.04.2025
В Ванкувере после наезда машины на толпу погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, включая ребёнка, ещё шесть пострадали в результате наезда машины на толпу в Ванкувере, сообщает в воскресенье канадский... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:47:00+03:00
2025-04-27T09:47:00+03:00
2025-04-27T09:54:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, включая ребёнка, ещё шесть пострадали в результате наезда машины на толпу в Ванкувере, сообщает в воскресенье канадский телеканал Global News.Ранее полиция Ванкувера сообщила, что автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере, есть погибшие и раненые. Водитель автомобиля задержан. По данным телеканала CTV, фестиваль проводили выходцы из Филиппин."По меньшей мере восемь человек, включая ребёнка, погибли, и по меньшей мере шесть человек получили ранения", - говорится в сообщении.
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ванкувер, в мире, филиппины
Ванкувер, В мире, Филиппины
В Ванкувере после наезда машины на толпу погибли восемь человек
В Ванкувере после наезда авто на толпу погибли восемь человек, включая ребенка