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В Ванкувере после наезда машины на толпу погибли восемь человек - РИА Новости, 27.04.2025
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09:47 27.04.2025 (обновлено: 09:54 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/vankuver-2013661873.html
В Ванкувере после наезда машины на толпу погибли восемь человек
В Ванкувере после наезда машины на толпу погибли восемь человек - РИА Новости, 27.04.2025
В Ванкувере после наезда машины на толпу погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, включая ребёнка, ещё шесть пострадали в результате наезда машины на толпу в Ванкувере, сообщает в воскресенье канадский... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:47:00+03:00
2025-04-27T09:54:00+03:00
ванкувер
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, включая ребёнка, ещё шесть пострадали в результате наезда машины на толпу в Ванкувере, сообщает в воскресенье канадский телеканал Global News.Ранее полиция Ванкувера сообщила, что автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере, есть погибшие и раненые. Водитель автомобиля задержан. По данным телеканала CTV, фестиваль проводили выходцы из Филиппин."По меньшей мере восемь человек, включая ребёнка, погибли, и по меньшей мере шесть человек получили ранения", - говорится в сообщении.
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ванкувер, в мире, филиппины
Ванкувер, В мире, Филиппины
В Ванкувере после наезда машины на толпу погибли восемь человек

В Ванкувере после наезда авто на толпу погибли восемь человек, включая ребенка

© Фото : соцсетиАвтомобиль, который врезался в толпу на фестивале в Ванкувере, Канада
Автомобиль, который врезался в толпу на фестивале в Ванкувере, Канада - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : соцсети
Автомобиль, который врезался в толпу на фестивале в Ванкувере, Канада
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, включая ребёнка, ещё шесть пострадали в результате наезда машины на толпу в Ванкувере, сообщает в воскресенье канадский телеканал Global News.
Ранее полиция Ванкувера сообщила, что автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере, есть погибшие и раненые. Водитель автомобиля задержан. По данным телеканала CTV, фестиваль проводили выходцы из Филиппин.
"По меньшей мере восемь человек, включая ребёнка, погибли, и по меньшей мере шесть человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Место наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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3 марта, 15:20
 
ВанкуверВ миреФилиппины
 
 
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