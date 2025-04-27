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В Ванкувере после наезда машины на толпу погибли восемь человек

В Ванкувере после наезда машины на толпу погибли восемь человек - РИА Новости, 27.04.2025

В Ванкувере после наезда машины на толпу погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, включая ребёнка, ещё шесть пострадали в результате наезда машины на толпу в Ванкувере, сообщает в воскресенье канадский... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T09:47:00+03:00

2025-04-27T09:47:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, включая ребёнка, ещё шесть пострадали в результате наезда машины на толпу в Ванкувере, сообщает в воскресенье канадский телеканал Global News.Ранее полиция Ванкувера сообщила, что автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере, есть погибшие и раненые. Водитель автомобиля задержан. По данным телеканала CTV, фестиваль проводили выходцы из Филиппин."По меньшей мере восемь человек, включая ребёнка, погибли, и по меньшей мере шесть человек получили ранения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250303/germaniya-2002775962.html

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ванкувер, в мире, филиппины