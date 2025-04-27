https://ria.ru/20250427/ustupki-2013647440.html

"Уступки неизбежны": в Британии неожиданно высказались о России

"Уступки неизбежны": в Британии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 27.04.2025

"Уступки неизбежны": в Британии неожиданно высказались о России

Владимиру Зеленскому в любом случае придется принять предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, пишет британская газета... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T04:32:00+03:00

2025-04-27T04:32:00+03:00

2025-04-27T04:32:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимиру Зеленскому в любом случае придется принять предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, пишет британская газета The Telegraph."Похоже, что у нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то в этом роде. <…> На данный момент украинские уступки неизбежны. Россия, несомненно, одержала верх в кампании на истощение", — говорится в публикации.При этом, продолжает автор материала, будущее НАТО выглядит еще мрачнее, потому что альянс продемонстрировал свою полную несостоятельность, а постоянные заявления европейских партнеров Киева о постоянной поддержке остаются лишь заявлениями.Несмотря на суровую критику мирных инициатив главы Белого дома, Европа до сих не предложила ни одного альтернативного варианта решения ситуации, кроме продолжения военных действий, добавил он.В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.В субботу американский лидер дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным телеканала CNN Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013307315.html

https://ria.ru/20250427/postupok-2013644736.html

россия

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский