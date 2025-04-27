На Украине оставили в силе указ о лишении Коломойского* гражданства
Верховный суд Украины оставил в силе указ о лишении Коломойского гражданства
Игорь Коломойский*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении украинского олигарха Игоря Коломойского* украинского гражданства, сообщает издание "Зеркало недели".
Причиной послужило приобретение Коломойским* израильского гражданства в 1995 году, что в соответствии с законодательством Украины является основанием для прекращения украинского гражданства. Украинские СМИ со ссылкой на материалы уголовного дела в сентябре 2023 года сообщали, что Коломойский*, находящийся под стражей по ряду обвинений, проходит по уголовному делу как гражданин Кипра и Израиля.
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"Верховный суд Украины оставил в силе указ... Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года, согласно которому Игорь Коломойский* потерял гражданство Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Из публикации следует, что Коломойский* обжаловал указ, апеллируя к тому, что с момента обретения независимости постоянно жил на Украине и не выражал желания выйти из гражданства. Однако суд отклонил данные доводы, указав, что Коломойский* не предпринял шагов для прекращения иностранного гражданства после вступления в силу обновлённого законодательства в 2001 году.
Зеленский в январе заявлял, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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