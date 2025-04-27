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На Украине оставили в силе указ о лишении Коломойского* гражданства - РИА Новости, 27.04.2025
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21:38 27.04.2025 (обновлено: 21:39 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/ukraina-2013733693.html
На Украине оставили в силе указ о лишении Коломойского* гражданства
На Украине оставили в силе указ о лишении Коломойского* гражданства - РИА Новости, 27.04.2025
На Украине оставили в силе указ о лишении Коломойского* гражданства
Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении украинского олигарха Игоря Коломойского* украинского гражданства,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T21:38:00+03:00
2025-04-27T21:39:00+03:00
в мире
украина
игорь коломойский
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении украинского олигарха Игоря Коломойского* украинского гражданства, сообщает издание "Зеркало недели". Причиной послужило приобретение Коломойским* израильского гражданства в 1995 году, что в соответствии с законодательством Украины является основанием для прекращения украинского гражданства. Украинские СМИ со ссылкой на материалы уголовного дела в сентябре 2023 года сообщали, что Коломойский*, находящийся под стражей по ряду обвинений, проходит по уголовному делу как гражданин Кипра и Израиля. "Верховный суд Украины оставил в силе указ... Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года, согласно которому Игорь Коломойский* потерял гражданство Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Из публикации следует, что Коломойский* обжаловал указ, апеллируя к тому, что с момента обретения независимости постоянно жил на Украине и не выражал желания выйти из гражданства. Однако суд отклонил данные доводы, указав, что Коломойский* не предпринял шагов для прекращения иностранного гражданства после вступления в силу обновлённого законодательства в 2001 году. Зеленский в январе заявлял, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250417/isk-2011758366.html
https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999070315.html
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в мире, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, верховный суд украины
В мире, Украина, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Верховный суд Украины
На Украине оставили в силе указ о лишении Коломойского* гражданства

Верховный суд Украины оставил в силе указ о лишении Коломойского гражданства

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский*
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении украинского олигарха Игоря Коломойского* украинского гражданства, сообщает издание "Зеркало недели".
Причиной послужило приобретение Коломойским* израильского гражданства в 1995 году, что в соответствии с законодательством Украины является основанием для прекращения украинского гражданства. Украинские СМИ со ссылкой на материалы уголовного дела в сентябре 2023 года сообщали, что Коломойский*, находящийся под стражей по ряду обвинений, проходит по уголовному делу как гражданин Кипра и Израиля.
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"Верховный суд Украины оставил в силе указ... Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года, согласно которому Игорь Коломойский* потерял гражданство Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Из публикации следует, что Коломойский* обжаловал указ, апеллируя к тому, что с момента обретения независимости постоянно жил на Украине и не выражал желания выйти из гражданства. Однако суд отклонил данные доводы, указав, что Коломойский* не предпринял шагов для прекращения иностранного гражданства после вступления в силу обновлённого законодательства в 2001 году.
Зеленский в январе заявлял, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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В миреУкраинаИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийВерховный суд Украины
 
 
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