https://ria.ru/20250427/ukraina-2013733693.html

На Украине оставили в силе указ о лишении Коломойского* гражданства

На Украине оставили в силе указ о лишении Коломойского* гражданства - РИА Новости, 27.04.2025

На Украине оставили в силе указ о лишении Коломойского* гражданства

Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении украинского олигарха Игоря Коломойского* украинского гражданства,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T21:38:00+03:00

2025-04-27T21:38:00+03:00

2025-04-27T21:39:00+03:00

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верховный суд украины

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении украинского олигарха Игоря Коломойского* украинского гражданства, сообщает издание "Зеркало недели". Причиной послужило приобретение Коломойским* израильского гражданства в 1995 году, что в соответствии с законодательством Украины является основанием для прекращения украинского гражданства. Украинские СМИ со ссылкой на материалы уголовного дела в сентябре 2023 года сообщали, что Коломойский*, находящийся под стражей по ряду обвинений, проходит по уголовному делу как гражданин Кипра и Израиля. "Верховный суд Украины оставил в силе указ... Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года, согласно которому Игорь Коломойский* потерял гражданство Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Из публикации следует, что Коломойский* обжаловал указ, апеллируя к тому, что с момента обретения независимости постоянно жил на Украине и не выражал желания выйти из гражданства. Однако суд отклонил данные доводы, указав, что Коломойский* не предпринял шагов для прекращения иностранного гражданства после вступления в силу обновлённого законодательства в 2001 году. Зеленский в январе заявлял, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250417/isk-2011758366.html

https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999070315.html

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в мире, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, верховный суд украины