https://ria.ru/20250427/ukraina-2013696840.html

В Амстердаме началась демонстрация против поставок вооружения Украине

В Амстердаме началась демонстрация против поставок вооружения Украине - РИА Новости, 27.04.2025

В Амстердаме началась демонстрация против поставок вооружения Украине

В Амстердаме десятки человек вышли на демонстрацию против поставок западного вооружения Украине и за мир, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:59:00+03:00

2025-04-27T15:59:00+03:00

2025-04-27T16:54:00+03:00

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АМСТЕРДАМ, 27 апр — РИА Новости. В Амстердаме десятки человек вышли на демонстрацию против поставок западного вооружения Украине и за мир, передает корреспондент РИА Новости.Акция, которая традиционно проходит в городе в последнее воскресенье месяца, началась днем на площади Дам. Колонна демонстрантов прошла маршем по центральным улицам нидерландской столицы.Надписи на плакатах, которые несли митингующие, гласили: "Нет оружию ради мира!", "Нет войне от нашего имени!", "За мир с Россией!". Организаторы демонстрации призвали правительство Нидерландов выступить посредником для выработки дипломатического решения конфликта, а не разжигать его, отправляя оружие ВСУ."Я вижу, что люди в Нидерландах постепенно меняют свое мнение о ситуации. Они больше не верят рассказам основных средств массовой информации об этой войне, а также о других войнах. Мы даже сначала думали не проводить сегодня демонстрацию, так как у нас будут демонстрации в мае, поэтому она получилась небольшая, но люди все равно пришли", — заявил агентству голландский активист по имени Марк.По его словам, многие жители Нидерландов недовольны проведением в Гааге двухдневного саммита НАТО в конце июня, так как на мероприятие потратят огромные средства, которые могли бы пойти на решение проблем местного населения.В конце марта правительство страны сообщило, что выделит 500 миллионов евро на проект по разработке БПЛА для Украины. Кроме того, Амстердам пообещал оказать ускоренную помощь в виде средств ПВО, боеприпасов и военно-морского оборудования.В Кремле отмечали, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.

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https://ria.ru/20250425/evropa-2013514201.html

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html

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Демонстрация в Амстердаме против поставок оружия Украине Десятки людей в воскресенье вышли на демонстрацию в Амстердаме против поставок оружия Украине и за мир, передает корреспондент РИА Новости. Надписи на плакатах демонстрантов гласили: "Нет оружию ради мира!", "Нет войне от нашего имени!", "За мир с Россией!". Организатор акции хотят, чтобы власти Нидерландов выступили посредниками в мирных переговорах, а не разжигали конфликт, отправляя оружие Украине. 2025-04-27T15:59 true PT0M26S

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в мире, украина, нидерланды, амстердам, вооруженные силы украины, нато